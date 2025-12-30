Musique. Ventes, radios, vinyles : ce que révèlent les performances musicales 2025

Chaque année, le SNEP dévoile les classements officiels du paysage musical. Le Top Albums 2025 confirme que la musique produite en France règne sur les ventes. Les 10 albums les plus vendus de l'année sont tous portés par des artistes français chantant en français.

En tête, Gims s'impose largement avec "Le Nord se souvient : l'Odyssée", totalisant près de 575 000 équivalents ventes.

Au total, 142 albums produits en France figurent parmi les meilleures ventes de l'année. Toutes générations et esthétiques confondues avec une domination toujours nette du rap, genre le plus représenté dans le haut du classement.

Théodora, symbole d'une nouvelle génération

Avec "Mega BBL", Théodora s'impose comme le premier album le mieux classé, atteignant la 4ᵉ place du Top Albums. Elle signe la meilleure performance féminine de l'année et l'un des plus forts démarrages pour un premier album. Théodora incarne une vague d'artistes émergents francophones qui s'installent durablement dans le Top 20, aux côtés d'Helena, Santa ou encore Pierre Garnier.

D'ailleurs, jamais les femmes n'ont été aussi visibles dans les classements. En 2025, cinq projets féminins intègrent le Top 20 Albums et 43 figurent dans le Top 200. Une progression nette, confirmée aussi bien en ventes physiques, en streaming qu'en radio.

Singles, radio et vinyle

Gims domine le Top Singles, tandis que Charlotte Cardin s'impose comme la première artiste féminine française grâce à Feel Good.

En radio, c'est Lola Young qui domine le classement général avec Messy et un record historique est atteint : plus de la moitié des titres les plus diffusés sont francophones, un niveau inédit depuis la création de l'indicateur.

Le vinyle confirme, lui aussi, son attractivité. Billie Eilish arrive en tête du Top Vinyle 2025 avec Hit Me Hard and Soft.

Les genres historiques conservent leur public

Les classements Rock, Metal, Classique et Jazz témoignent d'une grande stabilité. Linkin Park domine le Top Rock & Metal, tandis qu'Indochine confirme sa longévité avec plusieurs albums classés. En Classique, Sofiane Pamart décroche une troisième première place en quatre ans, plaçant même trois projets dans le Top 20. Côté Jazz, Nina Simone conserve la tête du classement pour la quatrième année consécutive.

2026 : des règles qui évoluent

La fin de l'année 2025 marque l'entrée en vigueur de nouvelles règles de comptabilisation des ventes. Objectif : mieux refléter les évolutions du marché et renforcer la fiabilité des classements. Revalorisation du prix minimum des supports physiques, limitation des achats multiples… Ces ajustements ouvrent une nouvelle ère pour les classements musicaux, dans un paysage français plus dynamique, diversifié et compétitif que jamais.