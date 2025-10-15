En ce moment Particule MIKI
PODCASTS NEWSLETTERS

Contactez-nous

Télévision. "Star Academy" : le grand retour de la célèbre émission le 18 octobre, de nombreuses nouveautés sont au programme

Société. TF1 donne le coup d'envoi de la 13e saison de la "Star Academy" samedi 18 octobre à 21h10. Une nouvelle promo s'apprête à faire vibrer le château de Dammarie-les-Lys.

Publié le 15/10/2025 à 18h19 - Par Aline
Télévision. "Star Academy" : le grand retour de la célèbre émission le 18 octobre, de nombreuses nouveautés sont au programme
La Star Academy fait son grand retour samedi 18 octobre, à 21h10 sur TF1. - Instagram - @staracademytf1

Qui succédera à Marine, la gagnante de la saison précédente ? La réponse se cache parmi les nouveaux académiciens, prêts à monter sur scène pour la première fois samedi 18 octobre.

Nikos Aliagas toujours aux commandes du prime

C'est de nouveau Nikos Aliagas qui reprendra les commandes du prime avec Karima Charni à ses côtés, ancienne élève devenue figure emblématique de la "Star Academy". Quant aux téléspectateurs, ils pourront suivre la vie du château chaque jour dans la quotidienne sur TF1 et TF1+. 

Parmi les personnalités attendues, la "Star Academy" a frappé fort en s'offrant deux parrains de prestige : la chanteuse canadienne Charlotte Cardin et la star mondiale Ed Sheeran, qui pourrait bien faire une apparition sur le plateau dans les semaines à venir.

Une saison pleine de nouveautés

Pour cette saison 2025-2026, la principale nouveauté est la mise à disposition d'un studio d'enregistrement professionnel pour les élèves, aménagé dans une dépendance du château qui était jusqu'à présent dédiée à la régie. Ils pourront notamment y enregistrer l'album de leur promo.

Cette année, la "Star Academy" voit deux départs majeurs dans son équipe pédagogique : Malika Benjelloun, professeure de danse et Hugues Hamelynck, professeur de théâtre. Ils sont remplacés par Jonathan Jenvrin, chorégraphe de stars internationales, et Alain Degois, dit Papy, expert en improvisation et révélateur de talents comiques.
Michael Goldman, le directeur, retrouve quant à lui son bureau, accompagné de sa chienne Wendy, qui pourrait bien devenir la mascotte de cette nouvelle saison.

Vie collective et créativité

Côté décoration, les couleurs pastels et les touches rétro dominent. Les murs se sont parés de motifs floraux et de photo signées Nikos Aliagas, rendant hommage à l'histoire du télécrochet. Même les chambres, ont été repensées pour favoriser la vie collective et la créativité.

Enfin, on retrouve le retour du Starman, figure emblématique du programme, mélange entre Michael Jackson et Travolta, présent sur les premiers logos.

Des talents déjà dévoilés

La production de la "Star Academy" a sélectionné des candidats âgés de 18 à 25 ans, reconnus pour leurs personnalités fortes et leurs identités vocales marquées. Parmi les élèves mis en avant avant le lancement figurent Théo, kinésithérapeute de 24 ans à Lille, Sarah, 23 ans, présentée lors du showcase de lancement, et Léo, alias Lowey, 24 ans, originaire du Nord et inspiré par d'anciens candidats.

