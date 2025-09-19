Musique. Le nouveau single de Marine choisi comme générique d'un film très attendu au cinéma

Grande gagnante de la Star Academy 2024, Marine s'impose aujourd'hui comme l'une des voix montantes de la scène française. Après le succès de ses titres Ma faute et Cœur maladroit, qui cumulent déjà plus de 90 millions d'écoutes, la chanteuse continue de marquer les esprits. Son premier album, entré directement à la deuxième place des ventes, approche désormais les 45 000 exemplaires, et se dirige droit vers un disque d'or.

Un titre intime écrit par Eddy de Pretto

Pour son nouveau single, Marine mise sur Restes d'averses, une ballade puissante et introspective signée Eddy de Pretto. Le morceau, déjà très apprécié du public sur les plateformes, se distingue par sa sincérité brute. Marine y aborde des thèmes forts tels que la santé mentale et l'amour de soi, avec une intensité rare : "Où est mon reflet dans le noir ? / Pourquoi je veux détruire mon miroir ?…"

Bientôt au cinéma dans "Regretting You"

Selon Purecharts, Restes d'averses a été choisi pour illustrer le générique du film Regretting You, adaptation du roman à succès de Colleen Hoover, attendu le 29 octobre au cinéma. Porté par Allison Williams, Mckenna Grace et Dave Franco, ce long-métrage très attendu bénéficiera donc de la voix singulière de Marine pour clôturer son histoire bouleversante.

Tourné récemment au Grand Rex, le clip de la chanson devrait accompagner la sortie du film. Un nouveau cap dans la carrière de Marine, qui continue de s'imposer dans le paysage musical.