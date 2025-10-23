Musique. Avant sa tournée, Marine va offrir 7 nouveaux titres à ses fans

La chanteuse révélée par la Star Academy ne cesse d'enchaîner les bonnes nouvelles. Son premier album "Cœur Maladroit", porté par le succès, s'offre une réédition avec sept nouveaux morceaux. Cette annonce a été faite par Marine en toute simplicité, mais elle n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. Pour le moment, on ne connaît pas sa date de sortie, mais une chose est sûre : les fans pourront découvrir ces inédits très rapidement sur scène.

Une nouvelle étape dans son parcours, qui survient peu après le succès de son single Restes d'averses, récemment choisi pour accompagner le générique du film très attendu Regretting You, en salles le 29 octobre.

Une tournée à ne pas manquer

Marine prépare une série de concerts dans toute la France et en Belgique. Elle passera notamment au Havre le 14 décembre 2025 et au Mans le 1er février 2025. En plus des nouveaux titres, la chanteuse promet des versions revisitées de ses morceaux : un Dalida en piano-voix, un Cœur Maladroit plus rythmé… et quelques surprises encore bien gardées.