En ce moment Ordinary Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Avant sa tournée, Marine va offrir 7 nouveaux titres à ses fans

Société. Marine lève le voile sur une réédition de son album "Cœur Maladroit", enrichie de titres inédits. Un cadeau pour ses fans qui précède une tournée prometteuse.

Publié le 23/10/2025 à 08h50 - Par Aline
Musique. Avant sa tournée, Marine va offrir 7 nouveaux titres à ses fans
Marine a annoncé la réédition de son premier album "Coeur Maladroit". La date n'est pas encore connue, mais les nouveaux morceaux devraient voir le jour avant le début de sa tournée. - Capture d'écran YouTube - Marine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La chanteuse révélée par la Star Academy ne cesse d'enchaîner les bonnes nouvelles. Son premier album "Cœur Maladroit", porté par le succès, s'offre une réédition avec sept nouveaux morceaux. Cette annonce a été faite par Marine en toute simplicité, mais elle n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. Pour le moment, on ne connaît pas sa date de sortie, mais une chose est sûre : les fans pourront découvrir ces inédits très rapidement sur scène.

Une nouvelle étape dans son parcours, qui survient peu après le succès de son single Restes d'averses, récemment choisi pour accompagner le générique du film très attendu Regretting You, en salles le 29 octobre.

Une tournée à ne pas manquer

Marine prépare une série de concerts dans toute la France et en Belgique. Elle passera notamment au Havre le 14 décembre 2025 et au Mans le 1er février 2025. En plus des nouveaux titres, la chanteuse promet des versions revisitées de ses morceaux : un Dalida en piano-voix, un Cœur Maladroit plus rythmé… et quelques surprises encore bien gardées.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Avant sa tournée, Marine va offrir 7 nouveaux titres à ses fans
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple