Musique. Marine décroche un disque d'or !

Loisir. Marine a sorti son premier album en juin, elle décroche déjà un disque d'or !

Publié le 02/10/2025 à 14h54 - Par Laure
Musique. Marine décroche un disque d'or !
Marine décroche sa première certification ! - TF1

Marine a gagné la 12e saison de la Star Academy en début d'année 2025. Quelques mois plus tard, elle sort son premier album "Cœur maladroit", avec Ma faute en single, un titre qu'elle a interprété pendant la Star Academy mais qu'elle avait écrit avant le concours.

Et cet album est un succès puisqu'en 3 mois, Marine vient de décrocher un disque d'or. Une récompense pour les artistes atteignant 50 000 albums vendus/équivalent streaming.

Marine sera le 14 décembre au carré des docks du Havre et le 1er février 2026 au forum du Mans.

Musique. Marine décroche un disque d'or !
