Accident. Un chevreuil percute une voiture dans le Cotentin : les pompiers mobilisés

Un accident s'est produit à Etienville, au cœur du Cotentin, dimanche 7 décembre en fin d'après-midi. Un choc s'est produit entre un chevreuil et une voiture sur la route des Conjoncs.

Neuf pompiers mobilisés pour un départ de flammes

La collision a provoqué un départ de flammes, nécessitant la mobilisation de neuf pompiers de Montebourg et de Picauville. Arrivés sur place vers 17h30, ils ont constaté que le feu avait déjà été éteint avec un extincteur par un témoin.