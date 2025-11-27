Télévision. TF1 relance l'émission culte "Stars à domicile" dès demain soir avec Matt Pokora, Lara Fabian et Pierre Garnier

Qui n'a jamais rêvé de recevoir son idole dans son salon ? Après plus de vingt ans d'absence, l'émission culte Stars à domicile revient ce vendredi 28 novembre sur TF1, avec une nouvelle présentation signée Isabelle Ithurburu. Le concept reste inchangé : des anonymes sont surpris par leurs artistes préférés, grâce à des scénarios imaginatifs et souvent rocambolesques.

Des surprises exceptionnelles pour les fans

Dans cette nouvelle saison, les stars sillonnent la France pour des rencontres inoubliables. Parmi elles : Marine surprendra la petite Luane dans son école des Hauts-de-France. Pierre Garnier fera vivre des montagnes russes émotionnelles à Mélissa, 16 ans, lors de son concert au Zénith de Strasbourg. Lara Fabian retrouvera Raphaël à La Ciotat pour offrir un moment unique à sa meilleure amie Nelly, vingt-trois ans après leur première rencontre. M. Pokora aidera Yohan dans une demande en mariage spectaculaire pour Camille. Enfin, Santa a prévu un dispositif exceptionnel pour Elsa, 9 ans, avec un piano à queue et des centaines de bougies sur une patinoire.

Une émission qui fait vibrer toutes les générations

Avec ce retour, Stars à domicile s'adresse aussi bien aux nostalgiques de la première heure qu'aux nouveaux téléspectateurs. Entre émotions fortes, larmes de joie et éclats de rire, chaque épisode promet des moments uniques, parfois incroyables, toujours sincères. Isabelle Ithurburu, qui accompagne les stars sur le terrain, se réjouit de voir les visages s'illuminer : "C'est magique de voir la surprise dans les yeux des fans. On a besoin de ce genre d'émission en ce moment. Il est plus important que jamais de rassembler, et ça passe par de l'émotion pure", a-t-elle assuré lors de la conférence de presse de lancement.

Si la musique reste au cœur du programme, la production n'exclut pas d'élargir le casting à d'autres univers artistiques ou sportifs lors des prochaines saisons, pour multiplier les occasions de faire rêver les Français. En attendant, ce vendredi 28 novembre à 21h10, les téléspectateurs pourront découvrir le premier épisode de cette nouvelle ère de Stars à domicile.