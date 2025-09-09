People. Téléthon 2025 : Santa, nouvelle marraine engagée de l'événement

Après Soprano, Kev Adams, Vianney et Mika, c'est désormais Santa qui incarnera le Téléthon. Propulsée en solo avec Popcorn salé après l'aventure Hyphen Hyphen et récompensée d'une Victoire de la musique pour son album Recommence-moi, la chanteuse s'est dite honorée d'endosser le rôle de marraine du Téléthon 2025. "C'est un honneur immense. Je veux mettre ma voix au service de ceux qui se battent chaque jour", a-t-elle déclaré lors de l'annonce officielle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SANTA (@jesuissanta999)

Aux côtés des familles, des chercheurs et des bénévoles, elle portera haut les valeurs de solidarité, de courage et d'espoir.

Un week-end de mobilisation nationale

Les 5 et 6 décembre, la 39e édition du Téléthon proposera comme chaque année :

Des témoignages de familles et de chercheurs.

Des reportages sur les avancées médicales.

Des défis sportifs et artistiques partout en France.

Et des moments musicaux forts, auxquels Santa participera en live.

Chaque édition du Téléthon, créé en 1987, mobilise toute la France pour soutenir la recherche sur les maladies génétiques rares. En 2024, plus de 96 millions d'euros ont été collectés. Un chiffre que Santa rêve de dépasser en 2025.