Solidarité. Téléthon 2025 : Santa crée l'événement avec un don spectaculaire

Solidarité. Pour l'ouverture du Téléthon 2025, la chanteuse Santa, marraine de cette édition, a marqué les esprits en annonçant un don inédit. Un geste fort, suivi d'un défi relevé depuis la tour Eiffel, qui illustre pleinement son engagement pour la cause.

Publié le 08/12/2025 à 16h02 - Par Aline
Santa a fait don inédit au Téléthon. Découvrez son montant sur Tendance Ouest ! - Instagram - @jesuissanta999

Le coup d'envoi du Téléthon 2025 n'a pas tardé à créer l'événement. Invitée sur le plateau de France 2, Santa a dévoilé un chèque de 99 999€, un choix symbolique qui fait écho à son chiffre fétiche, le 9. Une initiative saluée par Cyril Féraud, visiblement impressionné par ce don "jamais vu dans l'histoire du Téléthon".

Très émue, l'artiste a expliqué avoir dédié une partie des bénéfices de sa tournée à la recherche scientifique : "Le 9, c'est le chiffre de l'espoir […] j'ai tellement envie que ça grimpe. J'ai pris un bénéfice de ma tournée […] Humblement, je mets ma pierre à l'édifice parce que je crois en la recherche."

Un engagement qui passe aussi par le défi

Plus qu'une marraine, Santa s'est révélée être une ambassadrice investie. Samedi 6 décembre, elle a tenu sa promesse : s'élancer en tyrolienne depuis la tour Eiffel si la collecte dépassait les 20 millions d'euros avant midi. Objectif atteint, défi relevé, et un moment fort qui a contribué à maintenir l'élan populaire autour de l'événement.

Une mobilisation dans toute la France

Partout dans le pays, des milliers d'animations ont rythmé le week-end solidaire. France Télévisions a proposé plusieurs heures de direct, tandis que la communauté gaming s'est mobilisée également avec un marathon diffusé sur Twitch, désormais incontournable dans la collecte de fonds. Organisé au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares, le record historique du Téléthon s'élève à 106 millions d'euros en 2006. Vous pouvez encore faire des dons jusqu'au vendredi 12 décembre en appelant le 36 37 ou en vous rendant sur telethon.fr.

