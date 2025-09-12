[Entretien] Musique. Santa sort "Dis-moi oui", son nouveau single : "J'ai envie que cette chanson casse tout"

Ce vendredi 12 septembre, Santa propose un nouveau single inédit Dis-moi oui, un titre festif qui invite le monde à chanter et à danser. Mais c'est aussi une chanson qui "transforme un cri de rage en chant" et qui permet de "faire un pied de nez à la vie, de pouvoir danser et aimer".

Le titre pourrait annoncer une bonne nouvelle aux fans de la chanteuse et être le premier extrait de la réédition de son dernier album.

Coach dans The Voice Kids

Santa est également devenue coach de The Voice Kids, tous les samedis soir sur TF1, un rôle qu'elle a accepté car elle avait envie "d'accompagner les enfants dans leurs premiers chants (...) et d'accueillir leur sincérité".

Des concerts à Caen et Rouen

La chanteuse est également en tournée avec plus de 50 zéniths et plus de 350 000 billets vendus. Elle sera au Mans le 15 novembre, à Rouen le 24 mars 2026 et à Caen le 25 mars 2026 où la chanteuse proposera un spectacle exceptionnel. Une énergie qu'elle puise dans le sourire des enfants (et de toutes les générations) qui viennent la voir en concert malgré sa timidité : "Par exemple au restaurant, je n'ose pas demander le sel."

Santa, qui a bien voulu répondre aux questions de Tendance Ouest concernant son nouveau titre, son rôle de coach dans The Voice Kids et sa tournée :