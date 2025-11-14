En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
Cinéma. De la scène au cinéma : Marine prête sa voix à un dessin animé culte

Société. Marine ajoute une nouvelle corde à son arc. La chanteuse s'essaie désormais au doublage dans le prochain film de "Bob l'Éponge".

Publié le 14/11/2025 à 11h53 - Par Aline
Marine ajoute une nouvelle corde à son arc. Elle sera l'une des voix du prochain film de "Bob l'Eponge" attendu pour le 24 décembre au cinéma. - Instagram - @paramountpicturesfrance

Après le succès de son premier album et avoir signé le générique du film Regretting You, sorti le 29 octobre au cinéma, Marine se lance dans une nouvelle aventure artistique. C'est désormais au cinéma que les fans la retrouveront : Marine prêtera sa voix à un personnage secondaire dans Bob l'Éponge - Un pour tous, tous pirates aux côtés des voix emblématiques de Sébastien Desjours et Boris Rehlinger.

Le film promet de séduire petits et grands

Dans cette aventure pleine de fantaisie, d'humour et de rebondissements, Bob et ses amis affrontent le redoutable Hollandais Volant. La chanteuse incarne l'ouvreuse désabusée d'un parc d'attractions, offrant aux fans un premier aperçu de ses talents de comédienne. Attendu pour le 24 décembre, le film promet de séduire petits et grands, tout en dévoilant une nouvelle facette de Marine, toujours en quête de défis et d'aventures créatives.

