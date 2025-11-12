Musique. Pierre Garnier coincé dans un ascenseur : le clip de "L'horizon" raconte l'attente et la perte de repères

En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Société. Quelques jours avant la sortie de son album live, Pierre Garnier illustre son dernier single, "L'horizon", dans un clip introspectif. Seul dans l'ascenseur, il affronte ses doutes.

Publié le 12/11/2025 à 18h22 - Par Aline
Pierre Garnier dévoile le clip de "L'horizon". Seul dans l'ascenseur, il affronte ses doutes. - Capture d'écran YouTube - Pierre Garnier

Après avoir livré un single profondément intime sur les angoisses de l'avenir, Pierre Garnier en dévoile aujourd'hui les images. Dans le clip de L'horizon, sorti ce mercredi 12 novembre, le chanteur se retrouve dans un ascenseur, en fin de soirée, le regard perdu. Pierre Garnier se confronte à lui-même, comme prisonnier de ses doutes. Un écho direct aux paroles du refrain : "Mais dis-moi qui je suis quand plus rien ne m'attire…"

Une mise en scène simple

Autour de lui, la vie continue à toute vitesse. Pourtant, il reste déconnecté, ailleurs, comme si le monde extérieur n'atteignait pas son espace intérieur. Chaque mouvement, chaque rire, contraste avec son immobilité, renforçant la sensation de solitude et d'introspection. Une mise en scène simple mais chargée de sens.

Vers un nouveau départ avant la sortie de l'album live

Ce nouveau clip marque une transition importante pour l'artiste révélé par Ceux qu'on était. Après avoir sillonné la France avec son Chaque Seconde Tour, Pierre Garnier s'apprête à offrir à son public un album live, attendu ce vendredi 14 novembre. Un projet qui capturera l'énergie de ses concerts et la proximité qu'il entretient avec ses fans.

Avec L'horizon, Pierre Garnier continue de tracer sa route entre pop, soul et rock, fidèle à cette authenticité qui a séduit le public dès ses débuts. Ce clip, intime et symbolique, ouvre sans doute un nouveau chapitre, celui d'un artiste en pleine évolution, lucide mais résolument tourné vers l'avenir.

