Musique. Avec son dernier album, Gims frappe fort et égalise Johnny Hallyday !

Société. Douze semaines au sommet du Top Albums : c'est l'exploit qui permet à Gims de rentrer dans l'histoire et de rejoindre Johnny Hallyday. Son dernier disque, porté par des singles forts, continue de séduire un large public.

Publié le 21/08/2025 à 13h55 - Par Aline
Musique. Avec son dernier album, Gims frappe fort et égalise Johnny Hallyday !
Gims égale un record historique de Johnny Hallyday grâce à son dernier album, "Le Nord se souvient : L'Odyssée". - Instagram - @gims

Le rappeur français Gims confirme son immense succès avec son album Le Nord se souvient : L'Odyssée, qui reste en tête du Top Albums pour la 12e semaine non consécutive. Ce score historique lui permet d'égaler Johnny Hallyday, dont l'album Mon pays c'est l'amour avait déjà atteint ce record en 2018-2019.

Des chiffres de vente impressionnants en plein été

Alors que le mois d'août est souvent calme sur le plan musical, Gims continue de séduire : Le Nord se souvient : L'Odyssée s'est écoulé à 12 900 exemplaires, boosté par le succès des singles Ninao, Spider ou encore Ciel.

Jul, deuxième avec D&P à vie, reste loin derrière avec 6 700 ventes. La médaille de bronze revient à Théodora, dont l'album MEGA BBL gagne deux places, porté par la tournée des festivals.

Gims s'offre également un doublé et confirme sa place incontournable dans le paysage musical français : son album Ceinture noire reste dans le Top 10, sept ans après sa sortie.

