Musique. David Guetta, Gims, Indila… : quel artiste français est le plus streamé dans le monde ?

L'une des célèbres plateformes de streaming a dévoilé la liste des chansons d'artistes français les plus écoutées à l'international en 2024. C'est David Guetta qui se distingue comme l'artiste français le plus écouté dans le monde, confirmant sa position de leader incontesté de la musique électronique.

Les DJ français en tête des classements mondiaux

Le célèbre DJ et producteur parisien place sept de ses titres dans le Top 25 des chansons françaises les plus streamées à l'étranger. Parmi ces succès, on retrouve Lighter en collaboration avec Galantis et 5 Seconds of Summer, son remix de Perfect (Exceeder) ainsi que Forever Young avec Ava Max et Alphaville.

Derrière David Guetta, le classement des artistes français les plus populaires à l'international est complété par DJ Snake et Daft Punk, le duo de musique électronique, illustrant la prédominance de la French Touch sur la scène mondiale. D'autres producteurs tels que Hugel, originaire de Marseille, se distinguent également avec des titres comme I Adore You en featuring avec Daecolm et Patadas de Ahogado, qui occupent respectivement les 3e et 5e positions des chansons françaises les plus écoutées à l'étranger.

"Alibi" d'Yseult, le phénomène mondial

Parallèlement, la chanteuse Yseult connaît un succès retentissant avec Alibi, en collaboration avec Sevdaliza et Pabllo Vittar. Ce titre est devenu un véritable phénomène en Amérique latine, cumulant 464 millions d'écoutes et se hissant en tête des chansons françaises les plus streamées à l'international.

La deuxième place revient à un duo : Stromae et Pomme. Leur morceau Ma meilleure ennemie, propulsé en tête des classements internationaux grâce à la série Arcane, a battu des records en devenant la chanson française la plus écoutée en 24 heures dans l'histoire des plateformes de streaming. Le succès de la série Netflix a également donné un coup de pouce à Woodkid, qui se hisse dans le top 10 avec To Ashes and Blood, extrait de la bande originale.

Ces performances témoignent de la vitalité et de la diversité de la scène musicale française, qui continue de s'imposer sur les plateformes de streaming et de conquérir un public toujours plus large à travers le monde.

Les 10 artistes français les plus écoutés dans le monde :

1. David Guetta

2. DJ Snake

3. Daft Punk

4. Gims

5. Ofenbach

6. Hugel

7. Jul

8. M83

9. Manu Chao

10. Indila

Les hits français qui cartonnent à l'international :

1. Pabllo Vittar, Sevdaliza, Yseult - Alibi

2. Arcane, League of Legends, Pomme, Stromae - Ma Meilleure Ennemie

3. Arash, Daecolm, Hugel, Topic - I Adore You (feat. Daecolm)

4. Bennett, Indila - Dernière danse - Techno Mix

5. Hugel - Patadas de Ahogado / LATÍN MAFIA, HUMBE - Rework

6. DYSTINCT, Gims- Spider

7. 5 Seconds of Summer, David Guetta, Galantis - Lighter

8. David Guetta, Mason, Princess Superstar - Perfect (Exceeder)

9. DJ Snake, Peso Pluma - TEKA

10. Arcane, League of Legends, Woodkid - To Ashes and Blood

11. Jacqueline Fernandez, Rajat Nagpal, Shreya Ghoshal, Tayc - Yimmy Yimmy

12. Justice, Tame Impala - Neverender

13. Alesso, David Guetta, Madison Love - Never Going Home Tonight (feat. Madison Love)

14. Billen Ted, David Guetta, Girl On Couch - Man In Finance (with David Guetta)

15. Anne-Marie, Clean Bandit, David Guetta - Cry Baby

16. Justice, Tame Impala - One Night/All Night

17. Naeleck, POLTERGST, Timmy Trumpet - Like A G6 (with Naeleck)

18. Alphaville, Ava Max, David Guetta - Forever Young

19. David Guetta, Hypaton - Feeling Good

20. GIMS - Sois pas timide

21. Diplo, HUGEL, Malou, Yuna - Forever (feat. Malou & Yuna)

22. DYSTINCT, Jul - Oh qu'elle est belle

23. Carbonne - Imagine

24. Oden & Fatzo, Poppy Baskcomb - Tell Me What You Want

25. David Guetta, Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor - David Guetta Remix