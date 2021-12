Hors Normandie. Qui sont les DJ's les mieux payés au monde ?

Ça marche fort pour Calvin Harris ! Fort du succès de son dernier album "Funk Wav Bounces Vol. 1" et après avoir tourné tout l'été avec son tube "One Kiss" en duo avec Dua Lipa, voilà que son compte en banque atteint lui aussi des sommets. L'Écossais a empoché pas moins de 48,5 millions de dollars entre juin 2016 et juin 2017. Une somme qui provient de ses collaborations (Pharell Williams, Frank Ocean, Sam Smith...) et de ses concerts à Las Vegas et dans de nombreux festival à travers le globe.

Dans le top 15 on retrouve 2 DJ's Français : David Guetta et DJ Snake qui pointe au 8ème et au 13ème rang.

01. Calvin Harris (48 millions $)

02. The Chainsmokers (45.5 millions $)

03. Tiesto (33 millions $)

04. Steve Aoki (28 millions $)

05. Marshmello (23 millions $)

06. Zedd (22 millions $)

07. Diplo (20 millions $)

08. David Guetta (15 millions $)

09. Kaskade (13.5 millions $)

10. Martin Garrix (13 millions $)

11. Axwell & Ingrosso (12 millions $)

12. Kygo (11.5 millions $)

13. DJ Snake (11 millions $)

14. Dimitri Vegas & Like Mike (10.5 millions $)

15. Afrojack (10 millions $)