Hors Normandie. Top des artistes et des titres les plus écoutés en 2018

L'année 2018 touche à sa fin, le moment est donc idéal pour revenir sur les plus gros cartons des charts. Les plateformes de streaming Spotify et Deezer viennent de dévoiler les titres qui ont été le plus écoutés en France et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il fait la part belle au rap Francophone !

Du côté de la plateforme Française, Deezer, c'est le rappeur Marseillais Jul qui truste la première place du classement masculin pour la troisième année consécutive, juste devant Damso et Maître Gims.

Le classement féminin est quant à lui dominé par la chanteuse R'nB Aya Nakamura qui devance Marwa Loud et Sia.

Top 20 des titres les plus écoutés sur Spotify :

1 " Désaccordé " de Vald

2 " Mafiosa " de Lartiste feat Caroliina

3 " Djadja " de Aya Nakamura

4 " God's Plan " de Drake

5 " La même " de Vianney et Maître Gims

6 " Ramenez la coupe à la maison " de Vegedream

7 " Air Max " de Rim'K feat Ninho

8 " Bob Marley " de Dadju

9 " Habitué " de Dosseh

10 " One Kiss " de Dua Lipa et Calvin Harris

11 " Nevermind " de Dennis Lloyd

12 " Hit Sale " de Thérapie TAXI et Roméo Elvis

13 " SAD ! " de XXX TENTACION

14 " Va Bene " - BO de " Taxi 5 " de L'Algérino

15 " Feu de bois " de Damso

16 " Ipséité " de Damso

17 " Un Poco " de Ninho

18 " Smog " de Damso

19 " Lundi " de Sofiane

20 " FRIENDS " de Marshmello & Anne-Marie

Top 20 des artistes les plus streamés sur Spotify :

1 Damso

2 Ninho

3 Jul

4 Vald

5 Dadju

6 Booba

7 Maître Gims

8 XXX TENTACION

9 PNL

10 Drake

11 Sofiane

12 Niska

13 Orelsan

14 Moha La Squale

15 Lartiste

16 David Guetta

17 Aya Nakamura

18 Lomepal

19 Kaaris

20 Marwa Loud

Et d'ici la fin d'année la Tendance List 2018, le classement de vos hits préférés de l'année, vous sera dévoilée.

