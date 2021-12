Cabourg. Le guide des festivals musicaux en Normandie

Le Printemps de la chanson - Du 12 au 31 mars 2019



C'est le premier festival de l'année en Normandie. Le printemps de la chanson est un festival qui se déroule dans plusieurs villes Ornaises. Elles accueillent des artistes locaux et nationaux le temps d'un concert. Vous pourrez notamment retrouver sur scène Mes souliers sont rouges, Malo', Alain Chamfort, Arthur H ou encore Foé qui était nommé lors de la dernière cérémonie des victoires de la musique. Plus d'infos sur la page Facebook du Printemps de la Chanson.

Rush - 24,25,26 mai 2019



Le festival Rouennais organisé par le 106 a dévoilé l'ensemble de sa programmation. En tête d'affiche on retrouvera un habitué des festivals Quentin Dupieux alias Mr. Oizo sera de la partie tout comme Chloé, le groupe Rouennais MNNQNS ou encore Zombie Zombie. Le prix des billets est très abordable pour prendre le vôtre c'est ici.

Jazz sous les pommiers - Du 24 mai au 1er juin 2019



Le festival Coutançais se déroulera du 24 mai au 1er juin. L'ensemble de la programmation a été dévoilé et parmi tous les noms on retrouve notamment celui de Thomas Dutronc qui sera entouré des esprits manouches les 24 et 26 mai. À l'affiche de cette 38e édition on retrouve également Fatoumata Diawara, Philip Catherine, le jazzman Israélien Avishai Cohen ou encore Anne Pacéo. Retrouvez la billetterie du festival en cliquant ici.

Festival Papillons de Nuit- 7, 8, 9 juin 2019



Les 7,8 et 9 juin les Papillons de nuit illumineront de nouveau la tranquille bourgade de Saint-Laurent-de-Cuves. 60 000 festivaliers étaient venus l'année dernière applaudir Robin Schulz, Suprême NTM ou encore Shaka ponk. Et au vu des premiers noms, ils devraient au moins être autant. Gims, Big Flo & Oli, Kendji Girac, le normand Orelsan, Zazie ou encore les Trois Cafés Gourmands ont d'ores et déjà rejoint la programmation. Toutes les infos billetteries ici.

À noter que ce sont les Cherbourgeois de Bluewave Quartet qui ont remporté le tremplin Tendance Ouest/Papillons de nuit et qui se produiront sur la scène du festival le dimanche 9 juin.

Biches Festival- 14, 15, 16 juin 2019

Le champêtre festival Normands est de retour pour la quatrième année consécutive à Gacé. Du 14 au 16 juin les artistes vont se succéder dans la campagne Ornaise dont le prometteur Voyou, les rockeurs de TH da Freak ou encore Oktober Lieber. La programmation complète sera dévoilée le 21 mars, les pass sont dispos à partir de 25€ sur la billetterie en ligne à noter que le dimanche est gratuit.

Archeo Jazz Festival- 26, 27, 28, 29 juin 2019

Situé entre Seine et Bray, au sein des vestiges du château de Blainville, l'Archeo Jazz Festival c'est quatre soirées consacré à la musique actuel en début d'été. Bien entendu comme son nom l'indique c'est un festival de jazz mais pas que, vous pourrez retrouver sur scène André Manoukian, Jamie Cullum, Salif Keita qui a notamment participé au dernier album d'MHD ou encore Charlie Winston qui était l'invité des rencontres VIP en octobre dernier. La billetterie, c'est ici.

Les Art'zimutés - 27, 28, 29 juin 2019

Pour la vingtième le festival Cherbourgeois ne compte pas faire les choses à moitié. 7 premiers noms figurent déjà parmi la liste des conviés au vingtième anniversaire des art'zis, on pourra notamment retrouver le rappeur Francilien Moha La Squale disque d'or avec son premier album Bendero mais aussi l'électro-pop de Deluxe, le Caennais Jyeuhair ou encore les DJ Français Tha Trickaz. Pour souffler la vingtième bougie des art'zis c'est ici.

Festival Rock in Evreux - 28, 29, 30 juin 2019



L'hippodrome d'Évreux-Navarre vibrera cette année encore du 28 au 30 juin avec les rockeurs anglais de Razorlight, Bob Sinclar qui cartonne en ce moment avec Electro Romantico sera également de la partie, tout comme Boulevard des airs et les rappeurs Toulousains Big Flo et Oli. Les billets sont en promo profitez-en pour prendre les vôtres c'est ici.

Les Bichoiseries - 28, 29 juin 2019

Le festival "Les Bichoiseries" c'est 2 jours de musiques éclectiques à Cerisy-belle-étoile. L'ensemble de la programmation est d'ores et déjà tombé, parmi les têtes d'affiche que l'on pourra retrouver les 28 et 29 juin il y a Jérémy Frérot, le groupe de métal parodique Ultra Vomit, les rockeurs de La Ruda mais aussi les parisiens de Radio Elvis. Votre pass en cliquant ici.

Cabourg mon amour - 28, 29, 30 juin 2019

Une plage, du soleil et de la bonne musique, ni plus ni moins. Cabourg mon amour sera de retour les 28, 29 et 30 juin. 6 noms laissent laisse déjà entrevoir une programmation qui devrait être aussi bonne l'année dernière où l'on avait notamment pu voir Angèle, Juliette Armanet ou encore Caballero & Jean Jass. L'une des références actuelles de la house Folamour se produira sur le sable de Cabourg tout comme le duo Parisien The YD, Yseult, Macadam crocodile, Nelson Beer et Moussa. Pour vous munir de votre pass c'est ici.

Dox'Art - 28, 29, 30 juin 2019

C'est la référence des festivals techno en Normandie. Durant 3 jours des pointures de la musique techno se succèdent sur les 3 scènes du Dox'Art pour 48h de musique non-stop au rythme hardstyle, trance mais aussi hardcore. Parmi les premiers noms dévoilés on retrouve le natif de Saint-Lô Mac Declos mais aussi Perfect Stranger, Creeds et DJ ARNE L II. Les places partent très vite pour prendre votre pass cliquez ici.

Festival Beauregard - 4, 5, 6, 7 juillet 2019



Après avoir convié plus de 100 000 personnes à ses 10 ans l'année dernière, John remet ça avec 4 journées de fête à temps complet. L'ensemble de la programmation a été dévoilé et il y en aura pour tous les goûts. Du rock avec Ben Harper & The Innocent Criminals, Limp Bizkit, Snow Patrol, Tears for Fears ou encore The Hives. Du rap avec entre autres Gringe, PLK, Suprême NTM et Lomepal mais aussi de la pop, de l'électro et de la chanson Française plus largement avec Bernard Lavilliers, Angèle, Therapie Taxi, Clara Luciani mais aussi les Dj's Britannique Disclosure qui étaient nommés lors des derniers Grammy Awards. Pour votre pass, c'est ici.

Hello birds Etretat - 5, 6, 7 juillet 2019



Le festival organisé par Hello Birds et Bon esprit sera de retour cet été les 5,6 et 7 juillet pour 3 jours de musique, de nourriture et de nature avec toujours de bonnes vibes sous le soleil d'Etretat. Comme chaque année vous pourrez découvrir la nouvelle scène Françaises et britanniques au cours de DJ set, d'autant que la plupart des concerts sont gratuits.

Pete the monkey - 11, 12, 13 juillet 2019

Direction la Seine-Maritime et la commune de Saint-Aubin-sur-Mer qui se transforme en jungle le temps de 3 jours. C'est un festival éco-responsable qui a déjà vu Juliette Armanet, Polo & Pan, Aloïse Sauvage ou encore Etienne de Crécy rayonner lors de performances hypnotisantes. La programmation sera bientôt dévoilée et les tickets seront en ventes très prochainement.

Festival le Murmure du son - 12, 13 juillet 2019

Nouvelle édition du festival de musiques actuelles du Murmure du Son dans un cadre unique au cœur de la cité royale de la ville d'Eu. Pendant 2 jours plus de 120 artistes vont se succéder sur les deux scènes dont La Ruda, No one is innocent ou encore Vanupié. Toutes les infos ici.

Chauffer dans la noirceur - 12, 13, 14 juillet 2019

Un thème : "La RUPTURE !". Si aucun nom n'a filtré pour le moment on sait d'ores et déjà que la 27e édition du festival Chauffer dans la noirceur sera placée sous le signe de l'urgence climatique. Le festival éco-citoyen n'a pas encore ouvert sa billetterie, l'ensemble de la programmation sera dévoilé le 25 avril.

Festival Moz'Aiques Le Havre - 17, 18, 19, 20, 21 juillet 2019

C'est la 10e édition du festival cette année et elle s'annonce haute en couleurs. Le festival, organisé par la ville du Havre aux jardins suspendus, fait la part belle aux musiques du monde. La programmation sera dévoilée dans les prochaines semaines.

Festival Art Sonic - 19, 20 juillet 2019

C'est le festival qui monte ces dernières années en Normandie affichant complet lors de ses 4 dernières éditions grâce, notamment, à une programmation qui a su trouver son public. Cette année encore les têtes d'affiche seront nombreuses. Jain sera de la partie tout comme Vladimir Cauchemar, dernière signature du prestigieux Ed Banger Records. Vous pourrez également retrouver sur scène le natif de Caen Fakear, Marina P & Stand High Patrol, le groupe de rap Breton Columbine ou encore les Belges Caballero & Jean Jass. Dépêchez-vous pour prendre votre pass le festival est à guichets fermés depuis 4 ans.

Festival Jazz en baie - Du 24 juillet au 4 août 2019



La baie du Mont-Saint-Michel vibrera pour la dixième fois à l'occasion du festival Jazz en baie. Plus de 25 000 personnes se sont rendues dans les différentes villes proposant des concerts l'année dernière et les premiers noms laissent présager, de nouveau, une forte affluence. Pink Maritini, Charlie Winston, Bernard Lavilliers, Thomas Dutronc, Will Barber et Hocus Pocus ont rejoint la programmation. Vous pouvez prendre des billets pour les concerts ou même des abonnements en suivant ce lien.

Ouest Park Festival - Pas de date

C'est le festival qui marque la fin d'un été au Havre. Situé au fort de Tourneville des artistes issues de différents horizons se succèdent. L'année dernière il y avait notamment Jane Birkin qui était présente, Calypso Rose, Synapson, Médine… Ni la date, ni les noms, ni la billetterie ne sont disponibles pour le moment.

Rast'art festival - Pas de date

Le festival consacré au mouvement Rasta sera de retour cette année pour la 11e fois avec une programmation comme toujours très reggae. Lors des précédentes éditions le festival a accueilli Soom-T, Don Carlos, Naâman ou encore Etana. La programmation du festival devrait de nouveau avoir un fort accent Jamaïcain.