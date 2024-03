Musique. Helena de la Star Academy cartonne avec "Aimée pour de vrai"

Alors qu'elle est actuellement en tournée avec ses camarades de la Star Academy, Helena, la demi-finaliste de la 11e saison, a dévoilé son single Aimée pour de vrai, enregistré à Bruxelles. Il a été composé par Noée, autrice-compositrice-interprète nantaise, découverte dans l'émission The Voice Kids France, en collaboration avec Alice et Moi, Dani Terreur, et Helena elle-même.

"Fini les heures à attendre, je suis sortie de ma chambre." Difficile à croire, mais la jeune chanteuse belge se cachait pour chanter seule dans sa chambre il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, elle a bel et bien gagné le cœur du public avec Aimée pour de vrai, une magnifique ballade au piano. Sortie au début du mois de mars, la chanson cumule déjà plus de 2,5 millions de streams, ayant fait son entrée dans le top 40 des meilleures ventes de singles en France.

Ce sont des débuts encourageants pour Helena qui lui ont permis de signer un contrat chez Sony Music, c'est ainsi qu'elle annonce travailler sur son premier album. Et elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle a déjà dévoilé une session acoustique enregistrée avec Romain et Ziggy du groupe de rock belge Puggy, accompagné d'un clip.

"Etre aimée comme je suis, et puis changer de vie", ce sont les mots qui résonnent dans sa chanson, et c'est visiblement ce qui est en train de se produire puisque sa voix retentit aujourd'hui dans des Zéniths pleins à craquer. Retrouvez la complice de Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy et certifié single d'or, sur scène en Normandie le 21 avril et le 17 mai au Zénith de Rouen ainsi que les 22 et 25 mai au Zénith de Caen.