Musique. Helena franchit un cap : son premier album Hélé dépasse les 100 000 ventes

Avec Hélé, Helena a livré bien plus qu'un simple premier album : une carte postale intime, lumineuse, entre mélodies pop et confidences tendres. Sorti en mars dernier, le projet s'est immédiatement hissé en tête des ventes, porté par des titres fédérateurs comme Mauvais Garçon ou encore Tout a changé (Rien n'a changé), où l'émotion s'invite à chaque refrain. Sa voix claire, parfois fragile, sert de fil conducteur à un album pensé comme un journal de bord.

Une réédition qui relance la flamme

La sortie de Hélé 2, version rééditée du disque, a redonné un second souffle au projet. Cinq nouvelles chansons sont venues enrichir l'univers d'Helena, révélant une artiste en pleine évolution. Plus assumée, plus libre, elle explore de nouvelles sonorités sans jamais trahir l'essence douce et solaire qui séduit son public.

Le pari s'est avéré payant : boosté par le streaming et l'enthousiasme des fans, Hélé vient de franchir le cap symbolique des 100 000 ventes. En sept mois seulement, des milliers de mélomanes ont été conquis par son univers. Une performance remarquable pour une artiste révélée il y a tout juste un an.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le SNEP (@snepmusique)

Une histoire qui ne fait que commencer

Helena ne compte pas s'arrêter là. En attendant la sortie des versions physiques de la réédition, prévue fin novembre, la chanteuse continue de défendre son album sur scène avec une sincérité désarmante. Elle sera le 15 novembre au Zénith de Rouen, le 14 décembre 2025 au Zénith de Caen et le 12 décembre au Mans.