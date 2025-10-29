En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Helena franchit un cap : son premier album Hélé dépasse les 100 000 ventes

Société. Helena, la jeune étoile montante de la pop signe un nouveau triomphe : son premier album "Hélé" vient de passer la barre symbolique des 100 000 exemplaires vendus. Un succès amplifié par une réédition et une tournée déjà triomphale.

Publié le 29/10/2025 à 14h15 - Par Aline
Musique. Helena franchit un cap : son premier album Hélé dépasse les 100 000 ventes
Le premier album d'Helena, "Hélé", vient d'être certifié disque de platine. - Instagram - @helena_blly

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avec Hélé, Helena a livré bien plus qu'un simple premier album : une carte postale intime, lumineuse, entre mélodies pop et confidences tendres. Sorti en mars dernier, le projet s'est immédiatement hissé en tête des ventes, porté par des titres fédérateurs comme Mauvais Garçon ou encore Tout a changé (Rien n'a changé), où l'émotion s'invite à chaque refrain. Sa voix claire, parfois fragile, sert de fil conducteur à un album pensé comme un journal de bord.

Une réédition qui relance la flamme

La sortie de Hélé 2, version rééditée du disque, a redonné un second souffle au projet. Cinq nouvelles chansons sont venues enrichir l'univers d'Helena, révélant une artiste en pleine évolution. Plus assumée, plus libre, elle explore de nouvelles sonorités sans jamais trahir l'essence douce et solaire qui séduit son public.

Le pari s'est avéré payant : boosté par le streaming et l'enthousiasme des fans, Hélé vient de franchir le cap symbolique des 100 000 ventes. En sept mois seulement, des milliers de mélomanes ont été conquis par son univers. Une performance remarquable pour une artiste révélée il y a tout juste un an.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Le SNEP (@snepmusique)

Une histoire qui ne fait que commencer

Helena ne compte pas s'arrêter là. En attendant la sortie des versions physiques de la réédition, prévue fin novembre, la chanteuse continue de défendre son album sur scène avec une sincérité désarmante. Elle sera le 15 novembre au Zénith de Rouen, le 14 décembre 2025 au Zénith de Caen et le 12 décembre au Mans.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Helena franchit un cap : son premier album Hélé dépasse les 100 000 ventes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple