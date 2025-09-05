En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Musique. Julien Lieb annonce un duo avec Soprano !

Société. Surprise musicale de la rentrée : Julien Lieb s'associe au rappeur marseillais pour un duo inattendu et plein d'espoir. Un premier extrait de "Ça va (quand même)" vient d'être dévoilé.

Publié le 05/09/2025 à 11h00, mis à jour le 05/09/2025 à 11h27 - Par Aline
Musique. Julien Lieb annonce un duo avec Soprano !
Julien Lieb dévoile une collaboration inattendue avec Soprano. Un duo à découvrir le 26 septembre prochain. - Instagram @julien__lieb @tomdaschier

Julien Lieb, jeune talent, ne cesse de surprendre. Alors que la sortie de son tout premier album "Naufragé" est prévue pour le 26 septembre, l'artiste vient de lever le voile sur un projet tenu secret depuis des semaines : un duo inédit avec Soprano, figure incontournable de la scène française.

C'est à travers une vidéo making-of partagée sur les réseaux sociaux que les fans ont pu découvrir les coulisses de cette collaboration inattendue. En studio, les deux artistes dévoilent quelques paroles du titre Ça va (quand même), une chanson au message fort qui respire l'espoir et la force de tenir bon, même quand tout semble compliqué : "Ça va. Même quand tout ne va pas, la lumière revient toujours après ça. On se bat pour y croire, on danse malgré tout. Tant qu'il y a du feu, on ne s'éteindra pas."

 
 
 
 
 
Ce titre s'annonce déjà comme l'un des morceaux forts de l'album à venir.

Une rentrée bien chargée pour Julien Lieb

L'artiste originaire de Pau est en pleine ascension et s'apprête à monter sur la scène de la Cigale à Paris le 24 septembre pour un concert de lancement avant de sillonner la France pour sa première tournée et donner un concert au Mans le 28 mars 2026. Son album "Naufragé", décrit comme éclectique et intense, reflète ses nombreuses influences musicales. Porté par une envie d'explorer sans renier son identité artistique, Julien Lieb promet un disque riche en émotions et en surprises.

 

 
 
 
 
D'ailleurs, pour célébrer la sortie de "Naufragé" comme il se doit, Julien Lieb sera à l'affiche du Tendance Live le 26 septembre, jour de la sortie officielle de son album. Un événement qui s'annonce spécial, puisqu'il pourrait y interpréter plusieurs morceaux en live pour la toute première fois. Parmi eux, son duo très attendu avec Soprano, Ça va (quand même), que le public pourrait bien découvrir en exclusivité sur scène. Rendez-vous au Carré des Docks !

