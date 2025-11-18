Musique. Claudio Capéo dévoile "Sperenza", un message bouleversant adressé à son fils

Après avoir marqué son grand retour avec Madame, une ballade intense sur les fragilités de l'amour, Claudio Capéo poursuit la révélation de son prochain album. Ce premier single dévoilait déjà un artiste plus nu, plus sincère que jamais, prêt à se livrer sans filtre. Dans ce second titre, il enfonce le clou en explorant cette fois la relation père-fils, sur un ton profondément intime.

Un message d'espoir adressé à son enfant

Avec Sperenza, Claudio Capéo offre une chanson qui ressemble à une lettre ouverte à son fils. Le morceau se construit comme un dialogue tendre, où l'artiste partage ses peurs, ses convictions et cette envie viscérale de transmettre des valeurs essentielles : la force de croire, la capacité à se relever, l'importance d'avancer malgré les tumultes du monde.

Sa voix grave, portée par un piano épuré et l'accordéon qui ne le quitte jamais, intensifie l'émotion. Le résultat : une ballade lumineuse, pleine d'humanité, qui touche par sa simplicité et sa vérité.

Un retour nourri par la pause et la réflexion

Après près de 10 années de tournée ininterrompue, Claudio Capéo avait ressenti le besoin de s'éloigner un temps. Une pause d'un an, indispensable pour se ressourcer et retrouver un équilibre. Sperenza incarne ce renouveau : un artiste recentré, ancré, décidé à revenir avec un souffle nouveau.

Son prochain album, intitulé "Nouveau souffle", est attendu pour le 21 novembre 2025. Ensuite, Claudio Capéo reviendra sur scène pour une tournée exceptionnelle dans toute la France. Il passera le 10 décembre 2026 au Zénith de Caen, le 22 janvier 2027 à l'Antarès du Mans et le 7 février 2027 au Zénith de Rouen.