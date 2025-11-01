Musique. Mika fait danser le monde avec son nouveau hit "Modern Times", à voir à Rouen en février

Après une pause créative, Mika signe son grand retour avec Modern Times, un morceau qui mêle électro-pop, piano et synthés planants. Enregistré entre Montréal, la Toscane et Bangkok, ce titre marque le début d'une nouvelle ère pour le chanteur britannique. Le single évoque à la fois la quête d'amour à l'ère numérique et la résistance à la routine de la vie moderne.

Une chanson entre euphorie et introspection

Mika décrit Modern Times comme "une tempête d'émotions intenses" : cinq parties de piano superposées battent comme un cœur mécanique, symbolisant la vie avec ses hauts et ses bas. Ce morceau est à la fois introspectif et dansant, un hymne qui transforme les épreuves et la désillusion en énergie libératrice.

Entre rêve, énergie et introspection, Modern Times rappelle que Mika sait mieux que quiconque transformer ses émotions en tubes dansants.

Mika sur toutes les scènes européennes

Pour accompagner ce retour, Mika lancera sa tournée européenne Spinning Out Tour le 6 février 2026 à Amiens, avec un passage très attendu au Zénith de Rouen le 08 février 2026 et à l'Accor Arena de Paris le 16 février 2026. Ce spectacle promet de faire vibrer les salles avec les nouveaux morceaux de son futur album.