Musique. Un virage introspectif : Joyce Jonathan relance sa carrière avec son nouveau single

Après quinze années de carrière et une série de titres qui ont marqué le public, Joyce Jonathan entame une nouvelle étape artistique. La chanteuse, dont la popularité a explosé en Chine grâce à son passage remarqué dans l'émission chinoise Cheng Feng où elle a repris avec succès Les Champs-Elysées de Joe Dassin, fait son retour en France avec Comme d'hab, un morceau où elle expose plus ses failles et ses contradictions amoureuses.

Un single plus direct, plus assumé

Avec ce titre, Joyce Jonathan prend ses distances avec ses sonorités habituelles et explore une pop plus lumineuse, agrémentée d'influences urbaines. Les paroles, plus crues et plus spontanées, dévoilent une artiste prête à s'assumer sans filtre : elle y évoque ce réflexe presque instinctif de se jeter dans des histoires d'amour bancales. Un virage artistique qu'elle doit notamment à sa collaboration avec Marso, déjà derrière plusieurs succès de la scène française en ayant collaboré avec des artistes comme Mika, Louane ou encore Pierre Garnier.

Un nouvel album attendu en 2026

Comme d'hab n'est qu'un avant-goût du projet plus personnel que prépare la chanteuse pour 2026. Après trois années mouvementées, marquées par des défis personnels et une profonde redécouverte d'elle-même, Joyce Jonathan souhaite proposer un album plus introspectif, fidèle à l'évolution qu'elle a vécue. Ce nouveau chapitre se veut à la fois sincère, libérateur et ancré dans son histoire récente.