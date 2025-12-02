En ce moment Autrement (PI) Julien LIEB
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Un virage introspectif : Joyce Jonathan relance sa carrière avec son nouveau single

Société. Après plusieurs années marquées par une ascension fulgurante en Chine, Joyce Jonathan revient sur le devant de la scène française avec un nouveau single, intitulé "Comme d'hab". Un titre intime, qui amorce un nouvel album attendu pour 2026.

Publié le 02/12/2025 à 11h41 - Par Aline
Musique. Un virage introspectif : Joyce Jonathan relance sa carrière avec son nouveau single
Joyce Jonathan dévoile "Comme d'hab", un nouveau single plus introspectif qui offre un avant-goût d'un nouvel album attendu pour 2026. - Instagram - @joycejonathan @luoyangggg

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après quinze années de carrière et une série de titres qui ont marqué le public, Joyce Jonathan entame une nouvelle étape artistique. La chanteuse, dont la popularité a explosé en Chine grâce à son passage remarqué dans l'émission chinoise Cheng Feng où elle a repris avec succès Les Champs-Elysées de Joe Dassin, fait son retour en France avec Comme d'hab, un morceau où elle expose plus ses failles et ses contradictions amoureuses.

Un single plus direct, plus assumé

Avec ce titre, Joyce Jonathan prend ses distances avec ses sonorités habituelles et explore une pop plus lumineuse, agrémentée d'influences urbaines. Les paroles, plus crues et plus spontanées, dévoilent une artiste prête à s'assumer sans filtre : elle y évoque ce réflexe presque instinctif de se jeter dans des histoires d'amour bancales. Un virage artistique qu'elle doit notamment à sa collaboration avec Marso, déjà derrière plusieurs succès de la scène française en ayant collaboré avec des artistes comme Mika, Louane ou encore Pierre Garnier.

Un nouvel album attendu en 2026

Comme d'hab n'est qu'un avant-goût du projet plus personnel que prépare la chanteuse pour 2026. Après trois années mouvementées, marquées par des défis personnels et une profonde redécouverte d'elle-même, Joyce Jonathan souhaite proposer un album plus introspectif, fidèle à l'évolution qu'elle a vécue. Ce nouveau chapitre se veut à la fois sincère, libérateur et ancré dans son histoire récente.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Un virage introspectif : Joyce Jonathan relance sa carrière avec son nouveau single
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple