En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Economie. Production de drones, la fin d'Ampère… Du changement sur le site de Renault à Cléon

Economie. Le site Renault Ampère à Cléon pourrait être retenu pour la production de moteurs de drones militaires pour l'armée française, selon les informations révélées par l'Usine nouvelle. Par ailleurs, le site devrait devenir une filiale 100 % Renault après la dissolution d'Ampère.

Publié le 22/01/2026 à 15h08 - Par Pierre Durand-Gratian
Economie. Production de drones, la fin d'Ampère… Du changement sur le site de Renault à Cléon
Le site Renault Ampère à Cléon pourrait produire des moteurs de drones pour l'armée. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La semaine est chargée d'annonces pour le site Renault Ampère de Cléon.

Le site devrait être retenu pour produire les moteurs de drones militaires pour l'armée française, ont révélé lundi 19 janvier nos confrères de l'Usine nouvelle. A la clé, un marché estimé à un milliard d'euros sur 10 ans avec la Direction générale de l'Armement pour Renault, en partenariat avec le spécialiste de la Défense Turgis-Gaillard. Il s'agit de produire un drone militaire multi-usage, élément stratégique jugé désormais essentiel dans le contrôle de l'espace aérien.

Les châssis seront fabriqués sur le site du Mans. Les salariés en ont été informés par la direction lors d'un Comité social et économique (CSE) extraordinaire en début de semaine, apprend Tendance Ouest. Pour le site Renault Ampère de Cléon, Renault ne confirme rien pour l'heure. "Nous avons des contacts avec le ministère français des Armées. Des projets sont à l'étude depuis plusieurs mois mais l'on se doit de respecter le processus de consultation des instances du personnel", répond simplement le groupe Renault à nos sollicitations.

"Nous avons eu un CSE ordinaire hier [mercredi 21 janvier, N.D.L.R.] sur le site de Cléon, on a posé la question. La direction a répondu qu'elle n'avait rien à nous dire", explique David Bellanger, élu CSE sur le site seinomarin et délégué syndical central Ampère. Pour lui, la confirmation devrait intervenir "sous peu". Si ce marché peut garantir une pérennité pour le site, il a été diversement accueilli par les syndicats. "Nous, on a été embauchés pour faire des voitures et des moteurs. Là, c'est de la production d'armes qui serviront à tuer. Pour nous, c'est insupportable", réagit Pascal Le Manach, délégué syndical CGT Renault Cléon.

Ampère doit être dissous

Comme une nouvelle ne vient jamais seule, les salariés de Cléon ont été informés cette même semaine de la volonté de Renault de détricoter Ampère, l'un des projets phares de l'ère Luca de Meo, consacré à l'électrique. Ampère devait être introduit en bourse mais l'opération a été abandonnée, faute d'avoir pu trouver suffisamment d'investisseurs pour une valorisation satisfaisante.

"Ampère n'existera plus au 1er juillet", détaille David Bellanger, qui précise que le site de Cléon doit devenir "une filiale 100 % Renault autonome". La vocation du site, qui produit principalement les moteurs électriques de la marque au losange, doit rester la même.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Economie. Production de drones, la fin d'Ampère… Du changement sur le site de Renault à Cléon
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple