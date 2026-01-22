Economie. Production de drones, la fin d'Ampère… Du changement sur le site de Renault à Cléon

La semaine est chargée d'annonces pour le site Renault Ampère de Cléon.

Le site devrait être retenu pour produire les moteurs de drones militaires pour l'armée française, ont révélé lundi 19 janvier nos confrères de l'Usine nouvelle. A la clé, un marché estimé à un milliard d'euros sur 10 ans avec la Direction générale de l'Armement pour Renault, en partenariat avec le spécialiste de la Défense Turgis-Gaillard. Il s'agit de produire un drone militaire multi-usage, élément stratégique jugé désormais essentiel dans le contrôle de l'espace aérien.

Les châssis seront fabriqués sur le site du Mans. Les salariés en ont été informés par la direction lors d'un Comité social et économique (CSE) extraordinaire en début de semaine, apprend Tendance Ouest. Pour le site Renault Ampère de Cléon, Renault ne confirme rien pour l'heure. "Nous avons des contacts avec le ministère français des Armées. Des projets sont à l'étude depuis plusieurs mois mais l'on se doit de respecter le processus de consultation des instances du personnel", répond simplement le groupe Renault à nos sollicitations.

"Nous avons eu un CSE ordinaire hier [mercredi 21 janvier, N.D.L.R.] sur le site de Cléon, on a posé la question. La direction a répondu qu'elle n'avait rien à nous dire", explique David Bellanger, élu CSE sur le site seinomarin et délégué syndical central Ampère. Pour lui, la confirmation devrait intervenir "sous peu". Si ce marché peut garantir une pérennité pour le site, il a été diversement accueilli par les syndicats. "Nous, on a été embauchés pour faire des voitures et des moteurs. Là, c'est de la production d'armes qui serviront à tuer. Pour nous, c'est insupportable", réagit Pascal Le Manach, délégué syndical CGT Renault Cléon.

Ampère doit être dissous

Comme une nouvelle ne vient jamais seule, les salariés de Cléon ont été informés cette même semaine de la volonté de Renault de détricoter Ampère, l'un des projets phares de l'ère Luca de Meo, consacré à l'électrique. Ampère devait être introduit en bourse mais l'opération a été abandonnée, faute d'avoir pu trouver suffisamment d'investisseurs pour une valorisation satisfaisante.

"Ampère n'existera plus au 1er juillet", détaille David Bellanger, qui précise que le site de Cléon doit devenir "une filiale 100 % Renault autonome". La vocation du site, qui produit principalement les moteurs électriques de la marque au losange, doit rester la même.