Cléon. Les moteurs de l'A390 seront bien produits à l'usine Renault Ampère : "On est fier d'équiper Alpine"

Un savoir-faire cléonnais reconnu. Ce mardi 23 septembre, le site Renault Ampère de Cléon a inauguré une nouvelle ligne de production au sein de son usine. Celle-ci est dédiée à la fabrication du double moteur électrique de l'Alpine A390, SUV 100% électrique nommé "sport fastback". A noter que pour ce modèle, les batteries viennent de Douai.

L'Alpine A390 sera bientôt commercialisée. Deux versions seront créées. - Justine Carrère

Les deux moteurs de l'A390 fabriqués à Cléon

"On est très fier d'équiper Alpine. On est complètement made in Normandy puisqu'on fait le moteur et nos collègues de Dieppe, assemblent le véhicule", confie Christophe Clément, directeur du site Renault Ampère Cléon. Tous les moteurs de cette Alpine A390 sont "testés à 100% sur le point électronique et au niveau de la rotation du moteur" car l'objectif de l'usine basée cléonnaise est de "garantir aux clients la meilleure adaptation de son moteur et la durabilité".

Comme l'explique le directeur du site Renault Ampère, "c'est un des projets importants pour nous comme l'électronique de puissance qui va arriver l'année prochaine", complète-t-il. L'électronique de puissance permettra d'apporter "de la valeur ajoutée et améliorer le véhicule par la diminution du nombre de boîtes électroniques à l'intérieur du véhicule". Autre nouveauté, l'an prochain, une académie formatrice sera créée sur le site Renault Ampère Cléon.

Deux moteurs au lieu d'un

Pour Philippe Krief, P.-D.G. d'Alpine, ce n'est pas par hasard si les deux moteurs de l'A390 sont créés près de Rouen : "Ampère Cléon, c'est le site historique où on produit les moteurs", indique-t-il. Selon lui, "l'innovation c'est que l'A390 a trois moteurs, deux à l'arrière (le 250kW) et un à l'avant". Ce moteur de 250kW (2 x 125kW) s'intègre dans une transmission intégrale sophistiquée et une accélération de 0 à 100km/h en 3,9 secondes.

En comparaison, "sur l'Alpine thermique, il y a un seul moteur, comme sur l'Alpine A290". S'il y a deux moteurs sur ce modèle SUV, c'est "parce qu'une traction intégrale est nécessaire pour que les SUV puissent aller sur tous les chemins et par tous les temps". Les deux moteurs à l'arrière permettent de "donner de l'agilité à cette voiture qui fait plus de deux tonnes".

Les moteurs de l'Alpine A390 seront créés à l'usine Renault Ampère Cléon. - Justine Carrère

Quand commander ?

Les commandes commenceront "d'ici quelques jours, quelques semaines" et la commercialisation, "d'ici la fin de l'année, début 2026". Au niveau des prix, "une version sera autour des 67 000 euros et une autre aux alentours des 75 000 euros. Ce qui différera sera la puissance et les équipements (roues, intérieur, etc). Les moteurs eux, seront les mêmes.