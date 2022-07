Cléon. Renault inaugure sa nouvelle ligne de production de moteurs électriques

Le groupe Renault s'est donné comme objectif d'être 100 % électrique pour tous les véhicules particuliers à horizon 2030. Pionnier en la matière, le site de Cléon, près de Rouen, a été choisi pour devenir le fer de lance de l'électrique chez Renault. L'usine, qui assemble déjà les moteurs de la Zoé depuis 2015, va désormais se charger du moteur de la future Megane E-Tech exclusivement électrique, en démarrage à Douai, dans les Hauts-de-France, depuis quelques mois. Une nouvelle ligne de production de ces moteurs nouvelle génération "ePT-160 kW", a été inaugurée mardi 5 juillet à Cléon.

Thomas Denis, le directeur de Renault Cléon, a présenté les futurs projets de l'usine en matière de moteur électrique.

D'autres moteurs électriques nouvelle génération pour l'usine Cléon

"Comparez à celui de la Zoé, le moteur de la future Mégane est plus puissant, tout en étant 25 % plus compact. Il est également plus efficient en matière d'énergie restituée", explique Thomas Denis, le directeur de Renault Cléon. Ce dernier a été développé dans le cadre de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi. "Si vous allez chez Nissan à Yokohama au Japon, vous retrouverez la même ligne de production qu'ici", précise le directeur du site. Avec ce nouveau savoir-faire mécanique, le constructeur automobile table ainsi sur la production de plus d'un million de moteurs électrifiés par an à l'usine de Cléon à l'orée 2024. La moitié sera hybride et l'autre électrique. Si Renault a commencé la production de la Mégane E-Tech, le groupe investit déjà dans le futur moteur 6Ak, en vue de la construction de la R5 électrique prévue pour 2024, dont l'assemblage se fera à nouveau à Cléon. Pour 2027, Renault Cléon planche déjà sur un nouveau moteur électrique, en partenariat avec l'équipementier automobile français Valéo. "C'est un moteur tout-en-un. Le réducteur, qui est l'équivalent de la boîte de vitesses, est intégré directement dans le moteur, ce dernier sera alors plus compact et plus puissant grâce à une meilleure densité en cuivre", explique Thomas Denis.

Le moteur "ePT-160kw", destiné à la future Megane E-Tech 100 % électrique.

• Lire aussi. Cléon. Un moteur de Renault Mégane pour l'Alpine 100 % électrique

Sur le plan de l'emploi, l'usine assure avoir fait 100 embauches sur l'exercice 2022. Reste à savoir si ces recrutements et ceux prévus dans le cadre du plan renouveau France 2025 seront suffisants pour assurer la pérennité de l'emploi face à l'arrivée d'une production 100 % électrique à l'horizon 2030 qui, mécaniquement, nécessitera moins de personnel. Dans la foulée du lancement de la nouvelle ligne de production de moteur électrique, l'usine de Renault Cléon a tenu à lancer, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers, sa E-Mobility Academy, un centre de formation destiné aux salariés du site et aux intérimaires extérieurs pour les former à l'assemblage de moteur électrique.

Un million d'euros ont été investis pour la formation à Cléon.

• Lire aussi. Les clés de l'Alpine remises à la gendarmerie de Seine-Maritime