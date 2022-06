[Photos]. Les clés de l'Alpine remises à la gendarmerie de Seine-Maritime

En tout, ce sont 26 Alpines A110 qui ont été livrés dans toute la France, pour plus de la moitié des pelotons motorisés des gendarmeries de l'Hexagone. Celui d'Écalles-Alix, en Seine-Maritime, a reçu la sienne ce jeudi 30 juin, directement à l'usine Alpine de Dieppe où sont assemblées près de 3 000 A110 chaque année. Les clés ont été remises au pilote de l'équipe rapide d'intervention, l'adjudant-chef Fabrice. "Avant, je roulais avec une Renault Mégane R.S., le gain avec l'Alpine, c'est qu'on passe de 0 à 100 km à l'heure en quatre secondes et demie", précise-t-il. Il est le seul pilote autorisé pour le moment en Seine-Maritime. Ce dernier a même dû passer une formation préalable sur le circuit d'essais automobiles à Mortefontaine, dans l'Oise, avant de pouvoir passer derrière le volant du bolide.

Reportage à de l'usine Alpine à Dieppe Impossible de lire le son.

Visite de l'usine Alpine en présence du préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, et du maire de Dieppe, Nicolas Langlois.

Avec 252 chevaux sous le capot, le bijou de la marque dieppoise pourra couvrir l'ensemble du département, soit plus de 300 km d'autoroutes. Sa force réside dans son poids, et donc son accélération. "C'est une voiture qui est très légère, moins d'une tonne, donc une grande capacité accélération", se félicite Stéphane Gauffeny, à la tête de la gendarmerie de Normandie. "Pour pouvoir sanctionner les comportements les plus dangereux, il nous faut un véhicule performant et même dissuasif, car une voiture comme celle-ci, stationnée sur un accès de service, prête à bondir sur un chauffard, cela peut freiner quelques élans", explique le capitaine Sylvain Lepretre, commandant de l'escadron de sécurité routière de la Seine-Maritime.

L'Alpine A310 était utilisée par la gendarmerie dans les années 70.

Alpine et la gendarmerie française, c'est une vieille histoire. Déjà en 1967, la berlinette, première A110, faisait partie de la flotte des militaires. Quelques années plus tard, c'est l'A310 qui faisait la fierté des gendarmes.

"Sur les cinquante dernières années, la gendarmerie a beaucoup collaboré avec Alpine. ça montre aussi la reconnaissance par l'État de l'importance du made in France", se réjouit Luciano Biondo, directeur industriel de Renault.

Alpine A110 en bout de chaîne d'assemblage dans l'usine de Dieppe.