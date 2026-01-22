Coutances. Un jeune apprenti qualifié pour la finale du concours du Meilleur Croissant au beurre d'Isigny

La troisième sélection régionale du concours du Meilleur Croissant au beurre d'Isigny s'est tenue mercredi 21 janvier en Normandie, au lycée Georges Baptiste de Canteleu en Seine-Maritime.

Tout au long de cette journée, 16 apprentis boulangers âgés de moins de 20 ans se sont affrontés autour d'une épreuve emblématique : la réalisation d'une fournée de croissants au beurre d'Isigny destinée à séduire un jury de professionnels.

Un Manchois et un Seinomarin

A l'issue des délibérations, deux candidats se sont distingués et ont obtenu leur qualification pour la grande finale nationale, qui se déroulera les 30 et 31 mars au lycée hôtelier François Rabelais à Ifs, près de Caen. Ils représenteront la région face aux meilleurs talents venus de toute la France.

Le 1er prix est décroché par Sacha Morel, apprenti formé à l'IFORM de Coutances, le second prix pour Tao Perica Mail, formé à la CMA Simone Veil de Rouen.

Cette finale se déroulera sous le regard attentif de Corentin Molina, chef boulanger du prestigieux Palace Le Bristol Paris et parrain de l'édition 2026.