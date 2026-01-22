En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Coutances. Un jeune apprenti qualifié pour la finale du concours du Meilleur Croissant au beurre d'Isigny

Société. Sacha Morel, apprenti formé à l'IFORM de Coutances, se qualifie pour la finale du concours du Meilleur Croissant au beurre d'Isigny.

Publié le 22/01/2026 à 14h02 - Par Thierry Valoi
Coutances. Un jeune apprenti qualifié pour la finale du concours du Meilleur Croissant au beurre d'Isigny
Sacha Morel, apprenti à l'IFORM de Coutances. - Thierry Valoi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La troisième sélection régionale du concours du Meilleur Croissant au beurre d'Isigny s'est tenue mercredi 21 janvier en Normandie, au lycée Georges Baptiste de Canteleu en Seine-Maritime.

Tout au long de cette journée, 16 apprentis boulangers âgés de moins de 20 ans se sont affrontés autour d'une épreuve emblématique : la réalisation d'une fournée de croissants au beurre d'Isigny destinée à séduire un jury de professionnels.

Un Manchois et un Seinomarin

A l'issue des délibérations, deux candidats se sont distingués et ont obtenu leur qualification pour la grande finale nationale, qui se déroulera les 30 et 31 mars au lycée hôtelier François Rabelais à Ifs, près de Caen. Ils représenteront la région face aux meilleurs talents venus de toute la France.

Le 1er prix est décroché par Sacha Morel, apprenti formé à l'IFORM de Coutances, le second prix pour Tao Perica Mail, formé à la CMA Simone Veil de Rouen.

Cette finale se déroulera sous le regard attentif de Corentin Molina, chef boulanger du prestigieux Palace Le Bristol Paris et parrain de l'édition 2026.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Coutances. Un jeune apprenti qualifié pour la finale du concours du Meilleur Croissant au beurre d'Isigny
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple