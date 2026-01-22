Sécurité. Des militaires de l'opération Sentinelle en patrouille dans et autour d'Alençon

Le département de l'Orne a accueilli un détachement Sentinelle, mercredi 21 janvier. Les militaires ont patrouillé dans et autour de la ville d'Alençon, "dans une logique de dissuasion et de vigilance permanente qui appuie les actions quotidiennes des FSI et contribuent à rassurer la population tout en maintenant un haut niveau de vigilance", écrit la Délégation militaire de l'Orne (DMD 61).

L'Orne, désert militaire ?

L'opération Sentinelle fait partie du paysage sécuritaire français depuis plusieurs années pour renforcer la protection des citoyens face à une menace terroriste toujours d'actualité. "Dans l'Orne, département rural de Normandie considéré comme désert militaire, cette présence peut sembler plus discrète que dans les grandes métropoles, mais elle n'en demeure pas moins essentielle."

"Les soldats de Sentinelle ne se substituent pas aux policiers ou aux gendarmes, mais viennent renforcer leur action dans un cadre clairement défini", écrit la délégation militaire de l'Orne.

"L'opération Sentinelle s'inscrit comme une garantie supplémentaire de sécurité"

Comme l'ensemble de l'opération, le dispositif déployé dans l'Orne évolue en fonction du contexte sécuritaire national. Le format, la fréquence et la visibilité des patrouilles peuvent être ajustés "afin de répondre au mieux aux enjeux du moment. Dans un département où la qualité de vie et la tranquillité sont une réalité souvent mise en avant, l'opération Sentinelle s'inscrit comme une garantie supplémentaire de sécurité et rappelle que la vigilance reste une responsabilité qui doit être partagée par tous", conclut la DMD 61.