Alençon. "Sous stupéfiants, vous pouvez tuer quelqu'un" : des jeunes sensibilisés à la sécurité routière

Certains n'ont pas encore l'âge de conduire seul mais cela ne fait rien. Mercredi 14 mai, plus d'une centaine de jeunes âgés de 17 à 25 ans ont été sensibilisés à la sécurité routière à l'Epide d'Alençon, établissement pour l'insertion dans l'emploi et dans la formation.

La mobilité est un enjeu majeur pour ces volontaires. "Nous sommes en milieu rural et c'est effectivement la clé de l'accession et de l'insertion vers l'emploi ou la formation pour nos jeunes, souligne le directeur, Ismaël Lachheb. La mobilité mais dans des conditions responsables."

Un échange avec la police

Cette journée permet aux jeunes de sortir de la simple théorie étudiée au quotidien. Cela passe par des rencontres par exemple avec les policiers de la brigade motorisée d'Alençon, pour qui ces journées de sensibilisation sont importantes. "On a un nombre de morts sur nos routes, le but du jeu c'est qu'il y en ait le moins possible", explique l'un d'eux.

Alcool, stupéfiants, vitesse, téléphone… Les forces de l'ordre échangent avec les jeunes autour des principales causes d'accident sur les routes et montrent les outils à leur disposition pour attraper les auteurs d'infractions, avant de parler des risques. "Si vous conduisez sous stupéfiants, vous pouvez perdre votre permis de conduire. Mais la pire des choses, c'est que vous pouvez tuer quelqu'un, et il faut vraiment que ça rentre", appuie le policier.

"Je n'ai pas envie que ça m'arrive"

Plus loin, des volontaires de l'Epide font des tours dans la voiture à tonneau et en ressortent, pour la majorité, avec le sourire. "C'était drôle, j'ai bien aimé. Ça fait penser un peu à une attraction", commence l'un d'entre eux. "Mais ça fait réfléchir parce que je n'ai pas envie que ça m'arrive dans la vraie vie", nuance-t-il.

Des jeunes de la mission locale et des quartiers de Courteille et de Perseigne ont aussi participé aux différents ateliers. Tous sont passés sur neuf ateliers différents avec notamment les pompiers, l'association Addictions France et un simulateur de choc.

Un simulateur de tonneau était installé à l'Epide pour sensibiliser les jeunes.