[Vidéo] Sécurité routière. La première voiture tonneau de Normandie arrive dans la Manche

Après le simulateur de choc, et le simulateur de conduite, au nouvel outil de sensibilisation et de prévention de sécurité routière vient d'arriver dans la Manche : une voiture tonneau. Elle a été présentée mardi 13 mai. Financée par la préfecture du département et Groupama, elle est à la disposition de l'association Animation route 50 (AR50) pour des actions de prévention. Elle permet notamment d'alerter sur le port de la ceinture de sécurité, et l'importance d'avoir une voiture bien rangée.

Porter la ceinture

"Lors d'un accident à 50km/h, le poids de la personne est multiplié par 20. Si on fait 60kg, ça fait 1,2 tonne. La ceinture permet de retenir jusqu'à 3 tonnes mais sur une petite surface. Elle doit donc toujours être bien positionnée sur les points durs du corps : épaule, haut des cuisses, mise bien à plat et ne pas avoir d'objet dur dessous", explique Hubert Jouvet, le président d'AR50. La ceinture doit aussi être bien serrée et coller la personne au siège. "Si on n'est pas solidaire du siège, on va être projeté sur la ceinture et on aura la décélération maximale. Sauf que la ceinture ne retient que le squelette. Les organes se déplacent à l'intérieur. Si la décélération est trop importante, ils s'écrasent sur les parois [du corps]", détaille-t-il, ce qui peut engendrer des blessures internes. Il rappelle de ne pas mettre les pieds sur le tableau de bord. En cas d'explosion de l'airbag, les genoux peuvent venir se planter dans les épaules et transpercer.

Gare aux objets volants

Les objets aussi prennent 20 fois leur poids lors d'un freinage d'urgence. "La petite bouteille d'eau d'un demi-litre à 50km/h, c'est 10kg qui vous arrive sur la tête", affirme Hubert Jouvet, avec toutes les blessures que cela peut occasionner. Dans la voiture, des téléphones, sacs à main, en mousse, sont installés pour montrer tout ce qui peut voler et venir blesser les passagers. La simulation reste lente par rapport à un véritable accident, et il n'y a pas le bruit, les chocs, les bouts de verre et les airbags. Le commandant des pompiers Guy-Alain Essouala a pu essayer le simulateur. "Ça m'a permis de vivre ce qu'était un tonneau, même si là, c'était à vitesse réduite. A vitesse réduite déjà, on voit l'effet de la ceinture de sécurité. Elle joue bien son rôle. Les objets qui ne sont pas attachés se promènent, viennent taper dans le visage, partout. Il faut vraiment dans la voiture ne pas avoir d'objets qui se baladent. A toute petite vitesse, on se sent bien déstabilisé." S'il avait déjà entendu toute cette prévention, il conclut : "Le vivre permet de concrétiser le discours."

Quand on se retrouve la tête en bas, de nombreux objets peuvent voler dans la tête des passagers.

Le simulateur sera animé par AR50 auprès de différents publics comme les écoles mais aussi auprès des entreprises. Dans la Manche, 35 personnes sont mortes sur les routes en 2024.