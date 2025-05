Saint-Lô. La prévention routière s'invite à l'école de l'Yser pour sensibiliser parents et enfants  

Mardi 27 mai, enfants et parents étaient attendus au portail de l'école de l'Yser à Saint-Lô. Une équipe de l'unité sécurité routière de la préfecture de la Manche ainsi que trois policiers les attendaient pour faire un point sur les bonnes pratiques à adopter en voiture. Au cours des discussions, plusieurs sujets sont abordés comme l'utilisation de la ceinture de sécurité ou des différents rehausseurs et sièges auto sur fond de statistiques concernant les risques de ne pas ou de mal les utiliser. Cette intervention coïncide avec le long week-end de l'Ascension et les nombreux départs. Bison Futé voit rouge sur les routes du département.

Les parents saluent l'initiative

Deux enfants sur trois pas ou mal attachés en voiture

En France, 21% des personnes décédées en voiture ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Ce chiffre monte à 29% concernant les enfants. D'après les statistiques fournies par la préfecture, ce sont deux enfants sur trois qui ne sont pas ou mal attachés en voiture.