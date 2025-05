Manche. Mort d'un motard de 36 ans dans une collision avec une voiture

Vers 16h, vendredi 9 mai, les pompiers de la Manche ont été appelés pour un accident de la route à Bricquebec-en-Cotentin. Une voiture et une moto se sont percutées sur la route de Sottevast, la départementale 50. Quand les secours ont été mobilisés, le motard était en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers ont été sollicités avec le Dragon 50 et le SMUR pour sécuriser les lieux et prendre en charge les victimes. Le motard, un homme de 36 ans a été déclaré mort par le médecin. Le conducteur de la voiture, 50 ans, a été transporté vers l'hôpital de Cherbourg, légèrement blessé. Onze pompiers ont été mobilisés.