Bricquebec. Un jeune homme de 23 ans dans un état grave après une collision-moto

Vers 22h45, samedi 18 mai, une collision entre une voiture et une moto s'est produite route de Valognes (D902) à Bricquebec.

La victime évacuée par hélicoptère

Le pilote du deux-roues, un jeune homme de 23 ans, se trouve dans un état grave. Il a dû être évacué par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50 vers le CHU de Caen. Deux blessés légers sont aussi à déplorer parmi les trois occupants de la voiture. Il s'agit d'une femme de 48 ans et d'un homme de 49 ans transportés à l'hôpital Pasteur à Cherbourg. En plus de l'hélicoptère, l'intervention a également mobilisé au moins 12 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Bricquebec, Les Pieux, Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Les circonstances de cet accident ne sont pas précisées.