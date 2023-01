Manche. Pour faire de la prévention, la Sécurité routière se dote d'un simulateur de conduite

C'est le nouvel outil de formation de la Sécurité routière : un simulateur de conduite ambulant. La nouvelle acquisition de l'équipe dans la Manche a été inaugurée mercredi 18 janvier. Il a coûté 43 000 €, répartis entre la préfecture et Groupama. Ce simulateur est placé dans une remorque, pour être ensuite transporté dans les entreprises et les écoles afin de faire de la sensibilisation.

Dans la remorque, trois grands écrans permettent d'avoir la même visibilité que dans un poste de conduite. On retrouve d'ailleurs tout comme dans une voiture : volant, pédales, ceinture, réglages du siège, boîte manuelle ou automatique. "On a un volant avec retour de force. Si vous perdez le contrôle sur une conduite en temps verglacé, dès que la voiture va commencer à perdre le contrôle, vous allez le ressentir dans le volant", explique Mickaël Marie, de la Sécurité routière.

Toutes les situations possibles

Au programme, il existe plus de 800 situations de conduite : sous la pluie, le soleil, la neige… Sur des petites routes, des autoroutes… "On peut déclencher une panne moteur, on peut déclencher une crevaison", poursuit le moniteur. Mais aussi des accidents, des glissages ou des arrivées de SMS.

L'objectif est la prise de conscience des risques par les personnes en conduite. "On les fait réagir elles-mêmes. 'Ah ouais, je n'ai pas été assez prudent'. On n'est pas là pour faire à chaque fois des leçons de morale, mais on est vraiment sur le côté pédagogique et de réflexion individuelle", estime Sébastien Colombo, le chef de la Sécurité routière. Et effectivement, après un accident sur l'écran, on est marqué.

Dans la Manche, 156 personnes sont mortes sur la route depuis 2017, 32 en 2022, et la préfecture veut réduire ces chiffres.