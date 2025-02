Manche. Bilan 2024 de la sécurité : mauvais résultats pour la sécurité routière et les escroqueries

Plus de 26 000 interventions pour la police nationale, 19 000 pour la gendarmerie et 35 500 pour les pompiers. Les services de sécurité de la Manche ont été fortement mobilisés en 2024. La préfecture du département a diffusé ce bilan, vendredi 7 février, avec des points qui s'améliorent, d'autres qui se détériorent.

Deux points noirs : sécurité routière et escroqueries

La sécurité routière est une véritable problématique dans le département. Le nombre de morts sur les routes a bondi de 16,7%, avec 35 morts contre 30 en 2023. Le nombre d'accidents corporels a pourtant baissé de 5,5%. Le nombre de blessés est stable (légère augmentation de 0,6%). La catégorie d'âge qui paie le plus lourd tribut est les plus de 65 ans, qui représentent 37% des tués (13 sur 35). La mortalité des jeunes jusqu'à 24 ans est en hausse. Les automobilistes sont les plus touchés par l'accidentologie, suivis par les piétons qui comptent quatre morts et 63 blessés. Pour la première fois dans le département, deux personnes en trottinette sont mortes. "Les hommes représentent 88,5% des tués et 63,5% des victimes d'accidents dans la Manche. Cette tendance s'est toujours vérifiée mais tend à s'accentuer", analyse la préfecture. 1 695 permis ont été suspendus après des contrôles routiers.

La lutte contre la drogue continue 1 040 personnes ont été mises en cause pour un usage de drogue en 2024 dans la Manche. 130 personnes ont été mobilisées par une opération "place nette" du 10 au 13 avril dans plusieurs communes. Parmi les belles prises des forces de l'ordre, il y a le contrôle d'un camion le 15 mai 2024. 144,746kg d'herbe de cannabis ont été découverts dans un chargement de brocolis dans un camion irlandais allant en Espagne. Deux personnes ont été arrêtées le 23 octobre, en train d'essayer d'acheter des psychotropes avec de fausses ordonnances. 50 fausses ordonnances ont été retrouvées dans la voiture. Des trafics importants ont été stoppés à Coutances (14kg de résine de cannabis saisis et 16 000€) et à Avranches (1kg de résine, de l'herbe).

Les forces de sécurité notent également en 2024 une augmentation de presque 6% des escroqueries (5,9%), pour une évolution nationale de 0,2%. "Les escroqueries et les infractions assimilées ont augmenté depuis 2023, pour partie en raison des escroqueries en ligne, dont les premières victimes sont les personnes fragiles et peu à l'aise avec le numérique", détaille la préfecture. Le taux d'élucidation est de presque 28%.

Ce qui va bien

Les atteintes aux personnes sont en baisse de 6,6% entre 2023 et 2024. "Il s'agit souvent de violences commises sur fond d'alcool", précise la préfecture. Les atteintes aux biens sont en très faible hausse, de 0,4%, avec 7 544 faits constatés. La grande majorité sont des vols sans violence (61,97%) suivis des cambriolages (19,46%). Le nombre de cambriolages augmente dans les résidences secondaires, mais baisse pour les principales. 22% des vols violents sont élucidés. Les violences intrafamiliales sont en baisse de 2,5%. Les victimes restent principalement les femmes. Le nombre de violences conjugales baisse, mais les violences autres augmentent.