Insolite. Orne, Eure, Calvados… Quel est le pire département normand au volant ? On a les stats !

On l'a tous déjà ressentie : cette petite montée de stress quand on prend la route dans certaines zones. Mais cette fois, ce n'est pas juste une impression, on a les chiffres !

Après avoir passé au crible les données de l'Etat récupérées par Ville de Rêve, un site qui permet de comparer les villes entre elles sur différents critères, on sait enfin quel département normand mérite le trophée (en carton) de la pire conduite. Et autant vous dire que l'Orne ne nous a pas déçus…

Ville de rêve utilise les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, en regardant deux critères bien précis : le nombre d'interventions des secours pour accidents de la route (2023) et le nombre d'accidents recensés (2024), ramenés à 1 000 habitants. Ne sont pas inclus ici les accidents faisant des blessés ou des morts.

Les pires conducteurs : l'Orne en roue libre

Si vous pensiez que les Parisiens étaient les plus agressifs sur la route, dites-vous qu'à Mortagne-au-Perche, on les fait passer pour des chauffeurs de taxi new-yorkais polis.

Quelques chiffres pour bien comprendre :

Communauté de communes du Pays de Mortagne-au-Perche : 55,2 interventions pour accidents de la route pour 1 000 habitants.

Communauté d'agglomération Flers Agglo : 55,2 interventions/1 000 hab. aussi. Bref, ça frotte.

On ne sait pas si c'est le relief, l'amour de la vitesse ou un mépris assumé du code de la route, mais une chose est sûre : ça frotte souvent.

Eure et Calvados : pas de quoi fanfaronner

Derrière l'Orne, on retrouve deux départements qui aiment un peu trop les pare-chocs.

Eure : que ce soit pour les interventions des secours ou les accidents, l'Eure prend la deuxième place du classement, avec 49 interventions des secours pour 1 000 habitants.

Calvados : un troisième rang bien mérité avec des chiffres qui font frissonner les assureurs, avec 42 interventions des secours pour 1 000 habitants.

Bref, si vous circulez dans ces zones, un bon réflexe : les distances de sécurité, ce n'est pas qu'un concept.

Manche et Seine-Maritime : les bons élèves

Dans le bas du classement (et c'est une bonne nouvelle), on trouve la Manche et la Seine-Maritime.

Seine-Maritime : c'est le département normand où il y a le moins d'interventions des secours par habitant : 35.7 /1 000 hab. Plutôt rassurant pour ceux qui doivent naviguer entre Le Havre et Rouen.

Manche : on garde son calme sur la route, et ça paie : malgré les 49,2 interventions des secours pour 1 000 habitants, les Manchois ont des super résultats sur les accidents !

La carte des interventions des secours pour accidents de la route. - Ville de rêve