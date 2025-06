Manche. Sébastien Gras est le nouveau chef des pompiers du département

Les pompiers de la Manche ont un nouveau chef. Arrivé le 1er juin, le colonel hors classe Sébastien Gras a effectué sa prise officielle de commandement jeudi 12 juin à l'état-major des pompiers de la Manche à Saint-Lô. Il est donc le directeur et chef de corps des pompiers du département. Né en 1977 à Cherbourg, il s'agit d'un retour dans le territoire pour lui.

Etes-vous heureux de revenir dans le département ?

"Je suis à la fois heureux, mais surtout conscient des responsabilités qui sont les miennes ici et l'enjeu de devoir assurer et coordonner la défense d'un territoire qui m'est particulièrement cher. Bien évidemment, la saveur est à la fois beaucoup plus importante, mais on mesure aussi encore plus le poids qui est sur nos épaules, pour faire en sorte que ce Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) qui est un très beau Sdis et qui défend un territoire incroyable, soit à la hauteur des attentes que peuvent avoir l'ensemble des concitoyens. Ça, c'est un travail énorme. Je souligne le travail qui a été fait par mon prédécesseur, le contrôleur général Sorieul, qui me laisse un Sdis avec lequel j'ai toute sérénité pour travailler dans de bonnes conditions."

Quelle est votre feuille de mission ?

"Déjà, l'ambition première est de faire en sorte que, dès qu'il y a un appel 18 ou 112, l'ensemble des moyens du corps départemental puisse être mobilisé pour assurer efficacement les missions. Ça semble très simple comme ceci, mais ça demande un travail énorme. Pour y arriver, il y a trois dimensions très importantes. Le corps départemental ce sont surtout des femmes et des hommes qui permettent au quotidien d'assurer ce secours et ce sont eux qu'il faut valoriser et à qui il faut permettre d'avoir des moyens. Ça sera le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que ce département, comme toute organisation, s'adapte et se prépare aux risques d'aujourd'hui, mais aussi de demain, qu'ils soient liés au réchauffement climatique, sociétaux… C'est quelque chose qu'il faut qu'on prépare. Et puis le Sdis, qui dispose d'une véritable expertise de sécurité civile, doit pouvoir aider ceux qui en ont besoin, les maires, les élus, la population, à se préparer dans le cadre de la gestion de crise, ce qu'on appelle la résilience, la capacité à faire face, qui doit être un bien commun."

Attirer des pompiers volontaires est aussi un axe de travail pour vous ?

"Oui tout à fait. Le casque que je porte aujourd'hui c'est celui que j'avais quand j'étais sapeur-pompier volontaire. C'est bien la preuve que cet attachement au volontariat existe. J'admire le travail fait par les sapeurs-pompiers professionnels, mais les volontaires, c'est mon origine et donc j'ai un profond respect pour ceux qui sont les miens. Le développement du volontariat fait totalement partie de cet objectif."

Agé de 48 ans, Sébastien Gras est né à Cherbourg. Il a travaillé dans le Calvados, l'Orne, la Côte d'Or, la Haute-Marne, la Manche et l'Eure-et-Loir.

Un renouvellement des casernes et du matériel est prévu, dans un contexte financier contraint.