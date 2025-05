Calvados. Le Département facilite l'engagement de ses salariés en tant que pompiers volontaires

Le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS 14) et le Département du Calvados collaborent étroitement depuis plusieurs années. Depuis 2016, une convention permet aux agents du Département de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à jongler entre leur métier et leur bénévolat.

Mais jusqu'à présent, ce double engagement exigeait des sacrifices : les formations des pompiers devaient être suivies sur leurs congés personnels.

Une avancée attendue

Lundi 5 mai 2025, la convention a été renouvelée et enrichie. Désormais, les agents concernés pourront bénéficier de 15 jours par an spécifiquement dédiés à leur formation de sapeur-pompier. Ces jours pourront aussi servir à participer à des missions exceptionnelles – comme le Tour de France – ou à repousser le début de leur journée de travail après une intervention de nuit.

"Les liens entre le SDIS et le Département sont très forts. Il était important que le Département fasse partie des premiers partenaires publics engagés ", souligne Ingrid Graindorge, chef du service citoyenneté, volontariat et attractivité du SDIS du Calvados.

Réginald Ervieu, agent de maîtrise au Département et pompier volontaire depuis 25 ans, voit cette évolution d'un très bon œil : "Cette convention facilite vraiment notre engagement. On peut faire plus de manœuvres, prendre de bons réflexes, et surtout, mieux concilier travail, famille et missions de pompier sans devoir sacrifier nos congés."