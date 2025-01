Caen la Mer. L'accent mis sur la culture avec l'aide du Département

Le Département du Calvados et Caen la Mer ont signé, jeudi 9 janvier, un contrat de développement culturel. Via celui-ci, le Département octroie à l'agglomération une aide financière pour mener sa politique culturelle. Le Conseil départemental signe ainsi son 15e contrat, sur 16 intercommunalités. Jean-Léonce Dupont, son président, explique cette signature tardive : "Caen la Mer disposait déjà d'un certain nombre de projets et d'établissements, là où d'autres étaient beaucoup plus en retard." A la suite d'un état des lieux des besoins, deux éléments principaux sont ressortis. Celui de l'enseignement artistique sur l'ensemble du territoire, mais aussi celui d'un projet de lecture publique, afin de diffuser les offres et simplifier l'emprunt de livres.