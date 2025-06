Caen la Mer. Trois nouvelles randonnées pour découvrir le territoire

A l'occasion du Millénaire de Caen en cette année 2025, la communauté urbaine Caen la Mer inaugure trois sentiers de randonnée pédestre. Réalisés en partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre du Calvados, ils sont destinés autant aux locaux qu'aux visiteurs. "Les premiers touristes du territoire sont les habitants", souligne le président de Caen la Mer, Nicolas Joyau.

• A lire aussi. Besoin de prendre l'air ? Découvrez notre sélection de trois randonnées sur la Côte de Nacre et le Bessin.

15 000 randonneurs à Caen la Mer

Ces parcours offrent une grande diversité des paysages du territoire : "Ils traversent tous les territoires de la communauté : urbain, périurbain, campagne ou mer", indique Christian Dupluessis, président du Comité départemental de randonnée pédestre du Calvados. Sur les trois sentiers, plus de 200 éléments de patrimoine naturel, architectural, d'œuvres d'art du Millénaire seront mis en avant. "La randonnée est la première activité physique chez les Français, environ 15 000 randonneurs confirmés la pratique à Caen la Mer", ajoute Christian Dupluessis.

La première boucle, "Mille et un pas", longue de 32km, propose une traversée du cœur historique et végétal de la ville. La deuxième, "Caen la Mer et ses rivages", s'étend sur 57km à travers les communes limitrophes. Enfin, la plus grande boucle, "Caen la Mer et ses rivages 2", totalise 156km. Elle ceinture l'ensemble du territoire, et allie patrimoine naturel et culturel. 44 communes sur les 48 de Caen la Mer sont traversées par ces sentiers.

Tous les parcours sont disponibles sur l'application "Ma rando", toutes les informations sur le site de Caen la Mer.