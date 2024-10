Les incontournables. Notre sélection des plus belles randonnées

Que ce soit pour prendre l'air ou pour garder la forme pendant les vacances, la randonnée a le vent en poupe en ce moment. Ça tombe bien, le Calvados regorge de coins sympas. Entre mer et campagne, la Côte de Nacre et le Bessin vous offrent différents terrains de jeu. Une bonne paire de chaussures, un petit encas et un peu d'énergie vous suffiront pour aller au bout.

Mer et campagne

Si c'est une remise en jambe, on vous conseille le bois du Caprice, sur la côte. Entre faune et flore, cette forêt peut se parcourir facilement en famille, avec des enfants. Si vous êtes déjà prêt à faire presque un 10km, prenez la direction d'Omaha Beach. Une balade aussi bien en bord de mer que dans les terres va vous ravir. Top départ à Sainte-Honorine-des-Pertes. Sinon, pour un mix des deux, partez aux étangs de Planquery. Les amateurs de pêche pourront passer d'agréables journées au calme et dans la bonne humeur tandis que les randonneurs partiront pour une balade de 7km environ. Vous pourrez vous restaurer au retour.