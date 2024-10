Caen. Inédit dans le Calvados : un rond-point où les vélos sont prioritaires

C'est une première dans le Calvados : depuis le début du mois d'octobre, un rond-point "à la hollandaise" est accessible à la circulation entre Caen et Saint-Contest. Nommé "rond-point du Débarquement", ce type d'aménagement priorise les vélos. Nicolas Joyau, président de Caen la Mer, souligne qu'"il y a une vraie appétence pour le vélo sur le territoire, le nombre de cyclistes a doublé en 10 ans". Ce rond-point vise à favoriser la mobilité douce et à améliorer la sécurité routière. Patrick Jeannenez, responsable de la sécurité routière à la mairie de Caen, note que "les automobilistes sont beaucoup plus prudents et roulent plus doucement". De grands panneaux de signalisation ont également été installés pour éviter les incompréhensions.