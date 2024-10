Tourisme. Les cyclistes rapportent 45 millions d'euros à la Normandie

Depuis une vingtaine d'années, la Normandie développe son réseau de véloroutes, visant à encourager les déplacements doux et à attirer de plus en plus de cyclistes. Le territoire est traversé par sept itinéraires cyclables majeurs, dont l'EuroVelo 4, l'Avenue Verte London-Paris et La Seine à Vélo. Ces pistes totalisent plus de 1 700km, offrant aux usagers des parcours entre paysages côtiers, villes historiques et campagnes verdoyantes.

En 2023, selon une étude menée par le cabinet Inddigo, la Normandie a vu passer 2,2 millions de cyclistes sur ses véloroutes. Ces chiffres témoignent d'un engouement croissant pour le cyclotourisme, que ce soit pour de courtes balades ou des séjours plus longs.

Des retombées économiques majeures

Le vélo en Normandie, ce n'est pas seulement un loisir écologique, c'est aussi une source de revenus considérable. L'étude révèle que les itinéraires cyclables ont généré 45,3 millions d'euros de retombées économiques directes en 2023. Une grande partie de cette manne provient des touristes, qui représentent 39% des cyclistes.

Les touristes étrangers, majoritairement européens, contribuent fortement à l'économie locale, tandis que les touristes français proviennent principalement de Normandie, d'Ile-de-France et de Bretagne. Les dépenses générées par les cyclistes concernent surtout l'hébergement, la restauration, ainsi que la location d'équipements.

En Normandie, les touristes itinérants et en séjour dépensent en moyenne 70€ par jour et par personne, un montant parmi les plus élevés observés en 2022 et 2023. En moyenne, cela représente 28 300€ par kilomètre d'itinéraire chaque année. Bien qu'ils ne constituent que 39% de la fréquentation totale, les touristes génèrent à eux seuls 93% des retombées économiques. Les Français dépensent environ 62€ par jour, tandis que les étrangers atteignent 81€.

Des cyclistes aux profils variés

L'étude met en lumière la diversité des cyclistes qui fréquentent les itinéraires normands. On distingue plusieurs types d'usagers, dont les excursionnistes (cyclistes à la journée) et les itinérants (touristes qui parcourent les véloroutes sur plusieurs jours, en changeant d'hébergement). Les cyclistes sportifs, de loisir ou utilitaires se partagent également les voies.

Les excursionnistes représentent 61% des cyclistes, la plupart étant des Normands ou des Franciliens. Ils utilisent le vélo principalement pour des trajets courts, souvent autour des grandes villes comme Caen, Rouen et Le Havre. Quant aux itinérants, ils parcourent en moyenne 64km par jour, profitant des nombreux hébergements et services disponibles le long des pistes.

Un avenir prometteur pour le cyclotourisme en Normandie

Avec plus de 500 prestataires labellisés "Accueil Vélo" et des investissements de 175 millions d'euros réalisés ces dernières années, la Normandie renforce son attractivité en matière de cyclotourisme.