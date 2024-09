Cyclisme. Une affaire qui roule en Normandie : 2,2 millions de sorties enregistrées sur les véloroutes

La Normandie est désormais clairement identifiée comme une destination à privilégier pour les amateurs de cyclisme. Une reconnaissance à l'échelle nationale, et même internationale. Depuis plusieurs années, la Région met en avant une politique de promotion du cyclisme, et l'étude rendue mardi 17 septembre vient récompenser ses efforts.

Des statistiques précises

La fréquentation des sept véloroutes normandes a été étudiée par le bureau d'étude Indigo et Vélo & Territoires. Ensemble, ils ont enregistré 2,2 millions de sorties cyclistes en 2023 dans la région, sur plus de 1 700km de voies partagées. Parmi ces sportifs, deux sur cinq sont des touristes. Principalement des Français, mais aussi des Allemands, Hollandais, Belges et Britanniques. D'ailleurs, les retombées économiques directes sont estimées à 45,3 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2023, avec une dépense en moyenne de 70€ par jour et par cycliste.

Une idée qui intéresse en Europe

En moyenne, 59% de ces visiteurs à vélo réalisent une activité touristique. De quoi inciter à promouvoir cette idée de tarification bas carbone, imaginée à la base par le centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer. Si vous êtes venu avec un autre moyen que votre propre voiture, l'entrée est moins chère.

"Ça nous a paru intéressant de le développer à l'échelle de la Normandie", affirme Nathalie Porte, vice-présidente de la Région chargée du tourisme. Désormais, 87 établissements normands ont adhéré. "Nous avons été sollicités par la Slovénie et le Danemark", apprend également l'élue, qui imagine "une histoire européenne".

Si 84% des itinérants sont satisfaits de la qualité des itinéraires, un effort est toujours à réaliser, notamment pour améliorer les services et les prestations, à divers endroits du territoire. "Quand on est fort sur un point, il faut accentuer, et sur nos points faibles, il faut chercher les points de vigilance et les améliorer."