[Photos] Seine-Maritime. Stéphane Gouézec, directeur du SDIS, élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur

Ce vendredi 16 mai restera marquant. Le colonel hors classe Stéphane Gouezec, directeur du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS 76), s'est vu remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur au cours d'une cérémonie officielle à l'hôtel du Département seinomarin à Rouen.

"C'est énormément d'engagement"

C'est en janvier dernier que le colonel hors classe Stéphane Gouezec, directeur du SDIS 76, a appris "avec beaucoup d'émotion" qu'il serait décerné de la Légion d'honneur. "C'est quelque chose qu'on peut imaginer mais à laquelle on ne s'attend pas", confie-t-il. "C'est aussi énormément d'engagement, de temps passé, presque une vie monastique qu'on peut avoir dans ces fonctions". Et pour cause, cela fait 30 ans que Stéphane Gouezec exerce ses fonctions. Cette récompense remise ce vendredi 16 mai prouve, selon lui, "qu'on n'a pas fait fausse route et que notre trajectoire était la bonne".

C'est avec une émotion certaine que le colonel hors classe Stéphane Gouezec, directeur du SDIS 76, s'est adressée à ses pairs et à l'assemblée présente vendredi 16 mai pour sa remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur.

Des interventions marquantes

Depuis son arrivée il y a quatre ans à la direction du SDIS 76, plusieurs événements ont été marquants pour le colonel Stéphane Gouezec comme l'incendie de Bolloré Logistics à Grand-Couronne en 2023 et l'incendie de la cathédrale de Rouen en juillet 2024 où il a été le premier à arriver sur les lieux. "On a aussi vécu des événements intenses comme les violences urbaines [en 2023] et l'incendie des immeubles Verre et Acier [en 2023]", précise-t-il.

"C'est quelqu'un de très pragmatique"

Dans sa carrière, le colonel hors classe Stéphane Gouezec a notamment travaillé avec Grégory Allione, aujourd'hui député européen et auparavant directeur de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et président d'honneur de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. "Je l'ai connu très jeune, nous avons réussi le même concours et nous avons été en même temps à l'école des officiers", indique Grégory Allione. "C'est quelqu'un de très pragmatique qui arrive à voir où sont les racines du problème et à entreprendre les meilleurs effets pour résoudre la problématique", poursuit-il.

Grégory Allione, aujourd'hui député européen, a travaillé au cours de sa carrière avec le colonel hors classe Stéphane Gouezec. Il lui a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur.

Et les éloges à l'égard du colonel ont été nombreux. "Le colonel a donné une âme à ce Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime avec un engagement humain et fort pour l'ensemble de la sécurité civile", témoigne André Gautier, président du conseil d'administration du SDIS 76. Cette remise d'insignes de chevalier de la Légion d'honneur est notamment due à "sa capacité à pouvoir s'identifier au territoire sur lequel il opère, sa proximité avec l'ensemble de nos sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires".

Pour la suite de sa carrière, le colonel Stéphane Gouezec entend la poursuivre "dans la continuité" avec passion "et jusqu'au bout, je m'engagerai dans cette direction".