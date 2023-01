[Photos+vidéo] Grand-Couronne. Les images impressionnantes de l'incendie de Bolloré Logistics

Plus de 150 pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'incendie qui a touché, lundi 16 janvier, un entrepôt de Bolloré Logistics situé boulevard de l'île aux oiseaux à Grand-Couronne. À l'intérieur du bâtiment se trouvaient 12 250 batteries en lithium ainsi que 70 000 pneus dans la cellule voisine, appartenant à la société Distri Cash. Plus tard dans la soirée, un autre feu s'est déclaré dans un entrepôt voisin, celui de l'entreprise Ziegler, contenant palettes et textile. Celui-ci a pu être maîtrisé vers 6 heures ce mardi 17 janvier.

Une centaine de pompiers étaient encore sur place le lendemain matin de l'incendie afin de surveiller les derniers points chauds qui restaient dans l'entrepôt. Comme à l'époque de l'incendie géant de Lubrizol, les pompiers ont été en première ligne et ont pris plusieurs clichés de l'opération. D'ailleurs, comme le veut la procédure, un suivi sanitaire des pompiers doit avoir lieu. Ci-dessous les images impressionnantes du feu.