[Vidéo] Rouen. Incendie sur la flèche de la cathédrale : "le feu est circonscrit"

Ce jeudi 11 juillet, un feu s'est déclaré au niveau de la flèche de la cathédrale de Rouen, actuellement en travaux. Près de 103 pompiers au total ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie. Trois ouvriers ont été pris en charge par les pompiers après avoir inhalé des fumées.

"Des ouvriers ont signalé le début d'incendie"

"Nous sommes sur une zone de chantier. Sur celle-ci, il y avait des ouvriers qui ont signalé le début d'incendie", indique Stéphane Gouezec, directeur départemental du Sdis76. Au total, il y en avait quatre. Ces derniers ont procédé à une première attaque du feu conformément au plan de prévention lié au chantier en cours. Ils ont utilisé des extincteurs et ont limité le départ de l'incendie le temps que les pompiers arrivent. Trois d'entre eux ont été pris en charge par les soldats du feu après avoir inhalé des fumées. Le quatrième n'a pas été blessé et a aidé les pompiers.

"Nous avons une base de travail située à environ 120m de hauteur, indique Stéphane Gouezec. Les éléments qui étaient en combustion à notre arrivée étaient des éléments de chantier", explique-t-il. Vers midi passé, "les seules parties pouvant brûler de manière notable sont des planchers des bases de travail", relate le professionnel.

103 pompiers mobilisés ainsi que des équipes spécialisées en milieu périlleux

"Nous sommes à 103 personnels engagés pour l'intervention avec des équipes spécialisées notamment en milieu périlleux, des moyens élévateurs de grandes hauteurs et une équipe spécialisée en engagement de longue distance", confie Eric Tirelle, lieutenant-colonel au sein du Sdis76 et officier presse pour cette opération.

"L'opération d'extinction a nécessité l'acheminement d'eau et donc de moyens hydrauliques à 120m de hauteur. Quand on est dans le cadre de la cathédrale de Rouen, nous avons un plan d'intervention que nous maîtrisons, explique-t-il. Nous sommes entraînés toute l'année pour ça. Le plan a été déroulé et nous nous sommes adaptés à l'incendie du jour avec la particularité d'avoir une lance à incendie à 120m de hauteur", souligne le pompier.

"Le feu est circonscrit"

Vers 14h30, "le feu est circonscrit, assure Eric Tirelle. En bas, au niveau du rez-de-chaussée de la cathédrale, à la croisée du transept, nous avons réalisé de manière préventive des protections d'œuvres et d'éléments d'ornements au cœur du transept de la cathédrale", annonce-t-il. Ces 28 œuvres, incluant aussi des tableaux et des cierges, ont été soit bâchées soit déplacées. Un dispositif de secours a aussi été mis en place, notamment "un secteur de soutien aux intervenants qui était là pour assurer l'appui" des pompiers sur place. Les pompiers sont toujours sur place pour s'assurer que le feu ne reprenne pas.

Les moyens de secours de l'établissement déjà présents sur place

"Les moyens de secours de l'établissement sont déjà présents sur place, notamment ce qu'on appelle des colonnes sèches, explique le lieutenant-colonel du Sdis76. Ce sont des tuyaux qui sont présents sur la structure même du bâtiment. Ils nous ont permis d'acheminer l'eau à hauteur du deuxième chemin de ronde. Le feu étant 60m plus haut, il a fallu monter des tuyaux", raconte-t-il. Les éléments qui ont brûlé étaient des éléments liés au chantier, à savoir la bâche.

"Les ouvriers sont sains et saufs"

"Ma grande satisfaction, c'est que les ouvriers sont sains et saufs, ajoute Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. Je constate que les opérations de prévention de secours que j'ai vu se dérouler dans des exercices très souvent, produisent leurs effets", conclut-il.