Violences urbaines. Après la mort de Nahel et les émeutes à Rouen, le maire appelle "au calme et à la justice"

Les dégradations ont été importantes à Rouen, comme dans de nombreuses villes de France, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin, deux jours après la mort de Nahel à Nanterre dans un contrôle de police. Des commerces ont été vandalisés, tout comme un bureau de police et la mairie annexe, quartier du Châtelet. Les dégradations ont aussi touché le quartier Gramont, Elbeuf, Le Grand-Quevilly ou Maromme.

"Mon message est simple, c'est le calme et la justice. L'un ne va pas sans l'autre. Le calme est évidemment nécessaire. Mais l'apaisement ne peut advenir que si la justice fait son travail rapidement, clairement, sereinement et de façon implacable", réagit Nicolas Mayer-Rossignol.

• Lire aussi. [Photos] Le Havre. Mort de Nahel : des véhicules incendiés, La Poste et un bureau de tabac vandalisés à Caucriauville

Un appel au calme, partout

Le maire a eu le préfet tôt au téléphone jeudi et doit présider en fin de matinée une réunion du Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, avant de se rendre dans les quartiers touchés par les violences. "On est inquiets. Tout le monde est inquiet. On sait que la situation peut encore empirer. On ne le souhaite pas. On appelle au calme partout."

Nicolas Mayer-Rossignol rappelle que la mort de Nahel "est un drame absolu" et que "quel que soit le contexte, rien ne peut justifier cela".