Seine-Maritime. Plus de moyens financiers pour le Service départemental d'incendie et de secours 76

Mardi 4 avril vers 9 h 30, le Président du département de la Seine-Maritime Bertrand Bellanger et André Gautier, président du conseil d'administration et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76) se sont rendus au Centre d'incendie et de secours de Barentin pour signer la convention de partenariat 2023-2028. Pour rappel, celle-ci a été adoptée le 24 mars dernier lors de la séance plénière du Conseil départemental. Au total, sur les dix prochaines années, 323,9 millions d'euros sont engagés, soit un financement supplémentaire de 85,5 millions d'euros par rapport à la convention précédente.

"Augmenter les capacités humaines"

Dans le cadre de sa convention de partenariat avec le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime, le département compte appliquer "une évolution significative de ce financement de la section fonctionnement du SDIS 76." Stéphane Gouezec est colonel hors classe et directeur départemental du SDIS 76. "Nous réalisons près de 90 000 interventions par an. Cette nouvelle contribution va nous permettre d'être à la hauteur des enjeux des risques du territoire."

Selon lui, "on a besoin d'anticiper les investissements et avoir les outils nécessaires pour détecter, analyser et intervenir sur des risques nouveaux." Et cet apport financier va également "nous permettre d'augmenter les capacités humaines." En effet, cette convention qui s'étend jusqu'en 2028 permettra de procéder au recrutement de 15 sapeurs-pompiers professionnels par an.

De nouveaux outils plus performants

Avec l'apport financier du département, c'est l'occasion pour le SDIS 76 d'investir dans de nouveaux équipements. C'est le cas du "matériel de désincarcération. On était sur des groupes hydrauliques et là, on passe sur de l'électroportatif. On pourra plus facilement tourner autour d'une voiture dans un fossé par exemple et intervenir en sécurité", indique Stéphane Gouezec. "En Seine-Maritime, on a beaucoup de risques naturels et industriels, beaucoup d'habitants et donc on travaille en permanence pour anticiper."

Interview de Julien Lequen, lieutenant hors classe au SDIS 76 Impossible de lire le son.

Julien Lequen, lieutenant hors classe et chef du service des équipements au SDIS 76, présente les fonctionnalités de la nouvelle caméra thermique qui sera bientôt utilisée sur le terrain. "Elle permet de convertir le flux infrarouge des éléments qui nous entourent en imagerie thermique. On repèrera mieux les incendies, les foyers et les victimes." Et ce nouvel outil est aussi "plus ergonomique parce qu'avant ça, nous en avions mais elles étaient plus grosses".